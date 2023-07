Filme da Barbie dá origem a mais de 30 golpes com criptomoedas; entenda como evitar

O novo filme da Barbie, que passou a ser exibido nos cinemas na última quarta-feira, 20, já está sendo utilizado como pretexto por criminosos para roubar dinheiro na internet a partir de golpes envolvendo o nome da boneca.

Um site mostrou que a maioria das criptomoedas inspiradas em Barbie são, na verdade, tentativas de golpe.

No universo das criptomoedas, muitos dos ativos conhecidos como “memecoins” são inspirados em personalidades famosas ou memes, mesmo que não tenham licenciamento oficial. Neste sentido, dogecoin e shiba inu são as mais famosas, inspiradas no meme do cachorro “doge”, as criptomoedas foram criadas em forma de piada mas acabaram se tornando umas das maiores do mundo em valor de mercado.

No entanto, criminosos enxergam oportunidades para aplicar golpes envolvendo o nome de personalidades que estão em alta, como ocorre com o filme da Barbie no momento. Estes projetos não possuem embasamento e algumas características podem indicar o risco de golpe.

Anteriormente, investidores perderam dinheiro com uma criptomoeda inspiradas na série “Round 6”, que não tinha nenhuma relação com a Netflix.

Agora, mais de 30 golpes com criptomoedas envolvendo “Barbie” já estão disponíveis na internet, à procura de possíveis vítimas.

O site Token Sniffer realizou uma auditoria entre os principais tokens criados em homenagem à Barbie, como barbie inu, ken, barbiw swoon, barbie swap e barbie pink, e a maioria acende o alerta vermelho para golpes.

Quais são os riscos e como evitar

Criados nas redes BNB Chain, Arbitrum e Ethereum, essas criptomoedas têm boa parte da concentração da oferta nas mãos de seus criadores, que podem simplesmente optar por vendê-las a qualquer momento, empurrando o preço significativamente para baixo. A pouca liquidez também prejudica a venda desses ativos pelos investidores.

Os desenvolvedores dos projetos ainda podem modificar o contrato a hora que desejarem para desabilitar a venda, aumentar as taxas e criar novos tokens, por exemplo, já que eles não têm a propriedade renunciada.

“Estreias e eventos grandes como filmes tão esperados trazem uma onda de expectativa, mas, em meio à emoção, é crucial que os usuários permaneçam alertas e sigam as regras básicas de segurança online. Ao manter uma mentalidade vigilante e praticar hábitos online seguros, podemos aproveitar ao máximo a experiência da Barbie e Oppenheimer, nos protegendo das ameaças cibernéticas que espreitam no mundo digital”, comentou em nota Olga Svistunova, especialista em segurança da Kaspersky.

