Filho de Donald Trump diz que bancos ‘anti-cripto’ serão extintos: "falidos, lentos e caros"

Para o filho do novo presidente dos Estados Unidos, a rede internacional de pagamentos SWIFT é um “desastre absoluto” e bancos anti-cripto serão extintos em no máximo 10 anos. Seu pai, à frente do cargo de presidente de uma das maiores economias do mundo, voltou boa parte de suas promessas de campanha para o setor cripto e, após eleito, implementou uma série delas, incluindo uma reserva estratégica de bitcoin.

Recentemente, Eric Trump destacou as ineficiências dos sistemas bancários atuais, incluindo horários limitados, longos prazos de liquidação e atrasos excessivos em serviços como hipotecas. Boa parte dessas ineficiências podem ser resolvidas com a tecnologia por trás das criptomoedas, o blockchain, segundo ele.

Por isso, se bancos tradicionais classificados como “falidos, lentos e caros” não adotarem as criptomoedas, eles serão extintos em 10 anos, disse o filho de Donald Trump em entrevista à CNBC.

Problemas do sistema bancário atual

Durante a entrevista, Eric Trump destacou que sua empresa frequentemente acaba correndo para enviar ou receber dinheiro antes das 16h de uma sexta-feira, pois perder esse horário limite significa que as transações não serão liquidadas por 72 horas.

Em comparação, as criptomoedas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, com transações instantâneas.

Eric Trump afirmou acreditar que o sistema bancário atual está “quebrado, antiquado e favorece os ultrarrico”, e que sua maneira atual de funcionamento é “insana”.

"Por que os bancos funcionam das 9h às 17h, com um longo intervalo para almoço de segunda a sexta-feira?", questionou. "Não faz muito sentido."

Para resolver esses problemas, as criptomoedas e a tecnologia blockchain podem ser a resposta, segundo Eric Trump. No início deste mês, ele anunciou um novo empreendimento de mineração chamado American Bitcoin Corp em conjunto com a Hut 8. Ele também lançou o projeto DeFi World Liberty Financial no ano passado e a stablecoin USD1 em março.

Além disso, seu pai parece bastante envolvido com o setor, e lançou sua própria criptomoeda meme TRUMP no início deste ano após uma série de lançamentos de coleções de NFTs.

