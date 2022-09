FIFA terá plataforma de NFTs para comercializar momentos históricos do futebol mundial

Com a Copa do Mundo do Catar de 2022 cada vez mais próxima do pontapé inicial, a FIFA (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta semana o lançamento de uma plataforma de NFT para comercializar momentos memoráveis da história do futebol, seguindo os passos de grandes ligas esportivas como NBA, NFL e LaLiga, entre outras.

Intitulada "FIFA+ Collect" e baseada na blockchain Algorand, a plataforma promete oferecer NFTs "baratos, inclusivos e acessíveis” para os fãs do esporte mais popular do planeta. Além de imagens de momentos históricos, a "FIFA+ Collect" pretende imortalizar as grandes jogadas do futebol mundial em obras de arte sob o formato de tokens não fungíveis.

ICYMI: @FIFAcom announced they will launch @FIFAPlusCollect! Powered by #Algorand, this new platform will allow fans to affordably own unique digital collectibles featuring iconic game moments from @FIFAWorldCup and @FIFAWWC: https://t.co/PwWv6sMPND — Algorand (@Algorand) September 4, 2022

"FIFA anuncia que lançará a plataforma FIFA+ Collect! Desenvolvida pela Algorand, esta nova plataforma permitirá que os fãs possuam colecionáveis digitais exclusivos com momentos icônicos de jogos da Copa do Mundo FIFA e da Copa do Mundo Feminina FIFA", diz a publicação da Algorand nas redes sociais.

O lançamento ocorrerá este mês, em data ainda a ser confirmada pela entidade. À medida que a 22ª edição do mais popular evento esportivo do planeta se aproxima, é de se esperar que os melhores momentos da Copa do Mundo do Catar sejam imediatamente convertidos em NFTs para comercialização através da nova plataforma.

Mais detalhes sobre os colecionáveis digitais oficiais da FIFA serão divulgados em breve. A "FIFA+ Collect" poderá ser acessada através do site FIFA+, a plataforma que concentra todo o conteúdo disponibilizado pela organização.

Os NFTs são ao mesmo tempo uma espécie de complemento e evolução dos clássicos álbuns de figurinha, configurando-se como uma nova forma de interação com os fãs e a criação de comunidades em torno da paixão pelo futebol, como ressaltou o diretor de negócios da FIFA, Romy Gai, em comunicado compartilhado com a imprensa.

"Assim como recordações e figurinhas, esta é uma oportunidade acessível para os fãs de todo o mundo se envolverem com seus jogadores favoritos, momentos marcantes e muito mais em novas plataformas."

A iniciativa da FIFA segue uma tendência inaugurada com sucesso pela Liga Profissional de Basquete dos EUA (NBA) com o NBA Top Shot, uma plataforma para comercialização de colecionáveis digitais com momentos marcantes da história da principal liga de basquete do mundo.

FIFA tem parceria com blockchain Algorand

A parceria entre a FIFA e o blockchain Algorand foi anunciada em maio deste ano. Além de um contrato de patrocínio, o acordo previa que Algorand iria contribuir com o desenvolvimento da “estratégia da FIFA para ativos digitais”, com foco em tokens não fungíveis. Na ocasião foi divulgado também que a Algorand fornecerá uma “solução oficial de carteira suportada por blockchain" vinculada à federação.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, expressou sua satisfação com a parceria, dizendo que era uma “indicação do compromisso da FIFA em buscar continuamente canais inovadores para o crescimento sustentável da receita”. Na época, o anúncio da parceria contribuiu para uma valorização instantânea de 20% do ALGO.

Desta vez, o anúncio do lançamento da plataforma oficial de NFTs da FIFA não teve efeitos relevantes sobre o preço do ativo. O token chegou a valorizar 8,65% nos dois dias seguintes ao anúncio, mas nesta segunda-feira opera em baixa intradiária de 3,6%, cotado a US$ 0,3012, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok