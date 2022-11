FIFA anuncia jogos em blockchain em preparação para Copa do Mundo no Catar

Após o encerramento de uma parceria de 30 anos com a desenvolvedora de jogos Eletronic Arts (EA), anunciado em maio deste ano, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) revelou o lançamento de um portfólio composto por quatro jogos em blockchain apoiados na Web3, nova fase da internet que engloba blockchain, criptomoedas e NFTs.

Segundo a entidade máxima do futebol mundial, o objetivo dos games é envolver um grupo maior de fãs do esporte antes do pontapé inicial da Copa do Mundo do Catar, no próximo dia 20. Entre as empresas participantes do projeto estão a Uplandme, a Matchday, a Phygtl e a Altered State Machine.

“Jogos e e-sports são algumas das oportunidades de crescimento mais rápido para a FIFA, uma vez que continua a se expandir para novos espaços digitais, plataformas e jogos que já estão recebendo fãs de futebol. Com as comunidades crescendo organicamente, a FIFA está se expandindo para novos espaços digitais – tendo lançado no início deste ano uma experiência histórica do Roblox. As novas integrações de jogos, todas projetadas com a web 3.0 e o futuro do engajamento digital em mente, são jogáveis em todo o torneio e cada uma tem um toque único no maior torneio de futebol do mundo”, disse a FIFA em comunicado.

Um dos jogos é o “AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition” (Altered State Machine), que é um jogo de futebol quatro contra quatro em que os atletas são controlados por inteligência artificial (IA) e os gamers atuando como treinadores e donos de suas equipes, com a possibilidade de melhoramento dos atletas por meio de power-ups e treinamento. Os gamers podem ainda coletar e trocar os personagens a fim de montarem equipes a partir da combinação de habilidade a fim se apresentarem nas diferentes arenas mundiais, que vão de Paris ao Rio de Janeiro, de Yaoundé a Seul.

No caso do Uplandme, o jogo foi desenvolvido no maior metaverso baseado em blockchain do mundo, o Upland, que possibilita aos gamers a compra e venda de propriedades virtuais. O que inclui ativos oficiais da Copa do Mundo FIFA, entre eles vídeos lendários do torneio.

O Upland possibilitará ainda que os gamers viajem por uma réplica da Vila Lusail, além da compra e troca de itens, que incluem a possibilidade de destravamento de prêmios.

O Matchday se foca emoção dos fãs do esporte por meio de um jogo de previsão social casual altamente envolvente baseado em cartas de futebol, onde a essência da diversão é derivada não apenas de ‘fazer certo’, mas de sendo o melhor entre seus amigos.” Já o Phygtl é um aplicativo de engajamento de fãs, que são levados a experiências imersivas que unem força com a missão de cocriar o primeiro fã global a gerar recompensa digital.

“Este é um grupo extremamente empolgante de parcerias que firmamos ao abraçar um novo fã de futebol nativo digital e nos envolver com eles nos espaços que sabemos que já estão ativos. À medida que continuamos a construir nossa estratégia de jogos no futuro, é certo que a web 3.0 terá um papel importante a desempenhar, e isso marca o início de nossa jornada”, disse diretor de negócios da FIFA, Romy Gai.

No caso da EA Sports, a franquia confirmou que todas as atualizações do FIFA 22 e FIFA 23 podem ser realizadas gratuitamente a partir do dia 9 de novembro. A partir de julho de 2023, o jogo parará a se chamar “EA Sports FC”.

A Copa do Mundo também já movimenta outras frentes, uma delas é o mercado de NFTs esportivos, setor em que os atacantes Richarlison e Neymar se apresentam como pontas de lança da tendência no Brasil.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok