Fiesp quer incentivar adoção de blockchain na indústria e lança material sobre tecnologia

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou nesta semana uma cartilha com foco no blockchain e suas diversas aplicações em segmentos da indústria. O objetivo, segundo a organização, é incentivar a adoção da tecnologia no setor industrial brasileiro, que pode ter diversos benefícios no processo.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Fiesp, a corretora de criptomoedas Binance e especialistas na tecnologia blockchain. Além de incentivar a adoção, espera-se que a cartilha também ajude a "potencializar a eficiência operacional em diversos setores da indústria", segundo comunicado da Binance.

A cartilha é a primeira produzida pela Fiesp voltada para a tecnologia emergente, voltada para sindicatos, empresas e outras entidades do setor. O material traz exemplos de aplicações da tecnologia e também busca esclarecer dúvidas sobre o funcionamento e possíveis aplicações, ajudando a aumentar o conhecimento sobre o tema.

Ele conta com 12 sessões dedicadas aos 12 setores da indústria brasileira, cada um com exemplos específicos sobre a adoção de blockchain e os benefícios trazidos, além de oportunidades de monetização da tecnologia, ganhos de eficiência e maior geração de valor operacional, com redução de custos e riscos.

Além disso, a cartilha também apresenta os diferentes tipos de redes: públicas, descentralizadas, privadas e permissionadas. Os tipos são discutidos, com apresentação de vantagens e casos de uso, de modo a ajudar as empresas na escolha de redes, com critérios como nível de centralização, transparência e privacidade.

Renan Cruvinel, diretor jurídico da Fiesp e head de compliance da Binance no Brasil, destacou que a tecnologia "vem se tornando cada vez mais acessível e oferece uma importante oportunidade para gerar eficiência, otimizar recursos e organizar e gerir dados".

"A iniciativa da Fiesp é de grande importância porque esta tecnologia pode ser aplicada por diversos setores da indústria de forma a reduzir riscos, custos e aumentar a produtividade e os ganhos, tornando a indústria paulista e a brasileira mais competitiva", ressalta.

A Fiesp avalia ainda que o blockchain representa uma "oportunidade inestimável" para as indústrias em São Paulo, com potencial para gerar aumento de transparência, eficiência e promoção de inovação em diversos segmentos, "o que se alinha diretamente com os desafios que as indústrias atualmente enfrentam e torna essa tecnologia essencial para um desenvolvimento sustentável".