Federação Brasileira de Bancos anuncia evento focado em NFTs, metaverso, CBDC e Real Digital

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou a realização de um evento de tecnologia no qual um dos eixos temático gira em torno da tecnologia blockcain, com discussões sobre NFTs, metaverso, CBDC e Real Digital.

O evento, chamado Febraban Tech 2022, irá acontecer de 9 a 11 de agosto, na Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. O congresso reunirá as principais lideranças de instituições financeiras e de tecnologia, tanto em painéis de discussão quanto na feira de exposição, com as grandes empresas do setor e as principais inovações do mercado.

O tema central do Febraban Tech 2022, “A Nova Realidade Global e a Transformação Acelerada”, será o foco do debate dos presidentes dos principais bancos em atividade no Brasil.

Quem também estará presente no evento será o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que fará uma apresentação sobre os próximos passos e as iniciativas mais recentes da autarquia. Em pauta, estão novidades como o Open Finance, Real Digital e Pix, além dos objetivos da agenda de inovação do Banco Central.

Nos painéis programados para os três dias do evento, palestrantes das áreas financeira e de tecnologia e convidados internacionais vão destacar o papel dos bancos e da evolução tecnológica no presente e no futuro da sociedade.

Profissionais dos mais variados setores e o público geral que se interessa por tecnologia terão a oportunidade de participar das discussões e experiências. A programação está dividida em oito trilhas temáticas:

Inteligência artificial antecipa o desejo do cliente

A tecnologia a serviço da segurança do cliente

Open Finance e a busca pela melhor oferta para o cliente

Real digital, CBDCs e outros ativos: o que muda no seu bolso?

Dados, nuvem e o céu perfeito

Metaverso, NFTs e as portas do mundo digital

5G e o potencial para IoT e negócios inteligentes

ESG: a sustentabilidade no dia a dia

Além dos temas em debate, a Febraban prepara outras surpresas na programação, como experiências imersivas e tecnológicas para o momento inovador que envolve o mercado financeiro e a sociedade digital, em meio à nova realidade global.

