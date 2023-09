Fed mantém taxa de juros e especialistas se dividem sobre impacto no bitcoin

Nesta quarta-feira, 20, foi divulgada a decisão do Federal Reserve sobre a política monetária dos Estados Unidos após a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). O banco central norte-americano optou por manter a taxa de juros do país sem elevações este mês, demonstrando uma postura menos agressiva contra a inflação. Quanto ao impacto da decisão no mercado de criptomoedas, especialistas se dividem entre as perspectivas negativas e positivas.

Isso porque apesar da postura “branda” depois de 11 elevações na taxa de juros desde março de 2022, o presidente do Fed, Jerome Powell, ainda não deu uma certeza sobre possíveis cortes futuros na taxa de juros e pede cautela. No período citado, a autarquia manteve a taxa de juros sem elevações apenas uma vez além desta. A taxa atualmente é a maior dos últimos 22 anos.

"Não tivemos um novo aumento na taxa de juros dos EUA, entretanto, isso não conta toda a história. Observando a forma como isso foi comunicado e decidido dentro do comitê, ainda temos um receio muito grande com a inflação e com a resiliência do mercado de trabalho, a percepção de que a taxa de juros não deve cair abaixo de 3% até 2026 e que cortes na taxa atual estão cada vez mais distantes, o que acaba sendo negativo para ativos de risco, como cripto", disse Lucas Josa, analista de criptoativos do banco BTG Pactual.

O bitcoin, cotado a US$ 27.001 no momento, chegou a cair cerca de 1% para US$ 26.914 nos momentos seguintes ao comunicado de Jerome Powell, mas logo deu sinais de recuperação. Agora, a principal criptomoeda ainda apresenta queda de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

Em 2022, as elevações agressivas na taxa de juros por parte do Fed estiveram entre os principais fatores que levaram o preço do bitcoin para baixo, além da queda do projeto Terra/LUNA e da corretora FTX. Desde então, a inflação nos EUA desacelerou de forma constante em comparação com o seu pico no último ano, com a maior inflação desde os anos 80.

O ether, segunda maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 1.620 no momento e também chegou a cair 1,2% para US$ 1.616 nos momentos seguintes à reunião do FOMC. Agora, a criptomoeda nativa da rede Ethereum cai 0,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

No entanto, Tasso Lago, especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move, acredita que o cenário futuro pode ser benéfico para os ativos de risco graças à postura mais cautelosa do presidente do Fed, Jerome Powell, em seu discurso atual.

“Embora existam muitas incertezas com relação ao cenário macro, o Powell mesmo fala que ele vai manter o cenário buscando ter uma visão melhor do cenário macroeconômico e controle da inflação, se comprometendo em manter o alinhamento de 2% ao ano em breve. O que a gente pode esperar é para 2024 os juros começarem a cair, a questão de quando ainda é incerta e por isso o Powell pede cautela, porque se ele dá uma certeza do corte de juros, o mercado começa a entrar em euforia, a expandir as contratações, a contratar mais gente e isso geraria um aumento nos empregos e uma pressão na inflação”, disse ele.

“O discurso do Powell é bem interessante porque é subjetivo, ele gera essa cautela, essa calma, a gente bora esperar um pouco, porque ele tem que manter as empresas, todo o mercado, no cenário de não euforia, de neutro, de levemente ressabiado para fazer aquele soft landing, para fazer aquele pouso suave e, assim, em 2024, 2025, tem uma retomada gradual da queda dos juros e a economia dando uma leve acelerada sem gerar um descontrole da inflação. Isso, no geral, mantém nossa visão para o mercado cripto de anos bem positivos para 2024 e 2025”, acrescentou Tasso Lago.

Um “soft landing”, ou pouso suave em inglês, é um termo utilizado para se referir à uma redução significativa na inflação sem que haja um aumento acentuado no desemprego.

Já Michel Mendes, fundador da Blue Consult e Escola Cripto, não interpretou sinais no discurso de Powell de que o presidente da autarquia acredita em um “soft landing”. “Foi o discurso mais sincero que eu já vi dele até agora”, comentou.

Quanto ao impacto no preço do bitcoin, Michel acredita que a criptomoeda já está em uma zona de fundo. “O bitcoin não perdeu essa faixa dos US$ 25-27 mil, então não seria agora com praticamente uma manutenção da taxa de juros que iria perder”.

“Para o fim do ano, o pessoal não está esperando o aumento nos juros. Acho o mercado cripto pouco influenciado. Ainda está longe de acabar essas reuniões de possível aumento ou manutenção de juros. A queda de juros, que é o mais esperado para o mercado cripto, ainda está sem expectativa de prazo”, concluiu Michel Mendes.

