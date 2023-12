Fed e criptomoedas: o impacto do anúncio do banco central dos EUA no bitcoin

Por Tasso Lago*

O recente anúncio do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, o CPI, veio em linha com as expectativas do mercado, registrando uma variação de 0,1%. Contudo, é o acumulado em 12 meses, que se situa em 3,1%, que chama a atenção e coloca em foco as estratégias do Federal Reserve para controlar a inflação. Jerome Powell, presidente do Fed, estabeleceu a meta de trazer a inflação de volta para 2% nos próximos dois anos.

O caminho delineado em direção à redução da inflação sinaliza, segundo alguns analistas, que não há iminência de aumento das taxas de juros. Essa perspectiva já suscita discussões sobre quando os juros serão cortados, com alguns segmentos do mercado projetando o primeiro corte já para março de 2024. Esta projeção, se concretizada, seria extremamente otimista para os mercados de renda variável, incluindo as criptomoedas.

Visão otimista

É importante destacar que essa antecipação de cortes nos juros é uma visão otimista, e a falta de clareza em relação à data real desse possível movimento é evidente. Powell, de maneira sensata, evita se comprometer com datas específicas, pois ele compreende que qualquer sugestão nesse sentido pode precipitar reações no mercado. Estabelecer uma data de corte pode gerar um ciclo de aceleração nos investimentos, contratações e financiamentos, provocando pressão no PIB e, consequentemente, na inflação.

Diante desse cenário, é possível afirmar que os dados anunciados são significativos. Eles indicam que a economia está trilhando um caminho saudável, sugerindo que não há necessidade imediata de ultrapassar o teto de juros estabelecido. Essa é uma notícia positiva para diversos setores, incluindo o mercado de criptomoedas.

Se contextualizarmos essas informações com as minhas previsões feitas em dezembro do ano passado, percebemos que as perspectivas otimistas não são novas. A previsão de uma boa alta em 2023, atingindo os US$40 mil, está alinhada com a trajetória atual do mercado. Posteriormente, espera-se uma onda de alta em que o bitcoin rompa seus topos históricos, marcando os anos de 2024 e 2025 como potenciais anos de bull market, caracterizados por um clima de euforia no mercado.

No panorama geral, o mercado de criptomoedas parece estar saudável. Tanto o ether quanto o bitcoin apresentam robustez, com o ether, nativo da rede Ethereum, ainda tendo espaço considerável para crescimento ao longo do ano. Enquanto o bitcoin pode não ter um crescimento tão expressivo em 2023, outras criptomoedas emergem como candidatas a um desempenho positivo nos próximos meses.

*Tasso Lago é especialista em criptomoedas e fundador da Financial Move.

