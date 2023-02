FBI apreende US$ 100 mil em NFTs de golpista após investigação de internauta

O Federal Bureau of Investigation (FBI) apreendeu 86,5 ether e dois tokens não fungíveis (NFTs) no valor de mais de US$ 100.000 de um golpista de phishing, tipo de golpe que envolve a criação de links falsos para obter dados pessoais e senhas.

O suposto golpista em questão, Chase Senecal - conhecido como Horror (HZ) online - foi inicialmente exposto por meio de uma longa investigação pelo detetive independente de blockchain ZachXBT publicado em setembro de 2022.

A notificação oficial do FBI em 3 de fevereiro delineou que a propriedade de Seneca - incluindo um relógio de carvalho real Audemars Piguet no valor de US$ 41.000 - foi "apreendido por confisco federal por violação da lei federal".

A notificação do FBI não detalhou muitas outras informações sobre a provação, exceto observar que todas as propriedades foram apreendidas em 24 de outubro de 2022. Os NFTs apreendidos incluíam Bored Ape Yacht Club # 9658 e Doodle # 3114, avaliados em US$ 95.495 e US$ 9.361, respectivamente. , no momento da apreensão.

O 86,5 ETH foi avaliado em US$ 116.433 no momento da apreensão, mas agora vale US$ 144.000.

Não está claro qual é o alcance total dos procedimentos legais que ocorreram contra o Senecal nesta fase. No entanto, de acordo com o boletim de aplicação da lei do FBI, o confisco federal é uma ferramenta de aplicação da lei que permite ao governo “remover – sem compensação para o indivíduo – a posse de propriedade envolvida em um crime”.

“Pode ocorrer em um processo civil, como uma ação judicial contra o item, ou após a condenação de um indivíduo em um processo criminal”, afirma o FBI.

Embora o FBI não tenha divulgado oficialmente o aceno para ZachXBT, o detetive da rede observou via Twitter em 3 de fevereiro que a apreensão de propriedade "veio como resultado" de sua investigação.

1/ I am very happy to share the FBI seized crypto, BAYC 9658, AP watch, and Doodle 3114 from the phishing scammer known as Horror (HZ) aka Chase Senecal as a result of my thread. pic.twitter.com/H1JjOjQNuF — ZachXBT (@zachxbt) February 3, 2023

"Estou muito feliz em compartilhar que o FBI apreendeu criptomoedas, NFTs e um relógio de um golpista de phishing conhecido como 'Horror' ou 'Chase Senecal' como resultado da minha investigação", publicou ZachXBT no Twitter.

“Espero ver mais golpistas de phishing sofrerem um destino semelhante no futuro por prejudicar tantas pessoas neste espaço”, escreveu ZachXBT.

Com a apreensão de um NFT da Bored Ape Yacht Club, uma das coleções mais valiosas do mundo, as pessoas da comunidade brincaram que o FBI mudaria sua foto de perfil para o Ape #9658.

Notavelmente, o relógio chamativo foi um dos principais identificadores que ajudaram o ZachXBT a desmascarar a identidade de Senecal e a atividade on-chain durante a investigação.

Em uma postagem média de 2 de setembro de 2022, ZachXBT explicou que depois de ver HZ se gabar do novo relógio nas redes sociais, ele perguntou “alguns amigos em comum que vendem relógios” e finalmente conseguiu entrar em contato com a pessoa que vendeu. esse relógio específico da AP a Senecal.

Infelizmente para o Senecal, o pagamento teria sido feito em blockchain por meio do uso de USDC, uma criptomoeda de valor estável que acompanha o preço do dólar norte-americano.

“O endereço que HZ usou para pagar ao vendedor de relógios US$ 47,5 mil foi financiado diretamente por vários endereços usados para enganar pessoas com contas hackeadas do Twitter, como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [e] @JRNYclub”, escreveu ZachXBT.

Esta não é a primeira vez que a pesquisa de ZachXBT desempenha um papel fundamental para ajudar as autoridades governamentais. Em outubro de 2022, a unidade cibernética nacional da França citou o trabalho da ZachXBT para ajudá-la a capturar e acusar um grupo de supostos fraudadores suspeitos de roubar US$ 2,5 milhões em NFTs por meio de golpes de phishing.

