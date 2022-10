Fan tokens e criptomoedas ligadas ao futebol disparam em expectativas para Copa do Mundo no Catar

Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo do Catar, torcedores de futebol em todo o mundo estão com as expectativas cada vez mais altas sobre seus times e seleções. Nesse sentido, o sentimento da torcida parece ter se ressignificado em investimento.

Na última semana, fan tokens, criptomoedas e NFTs relacionados ao futebol apresentam valorização surpreendente em meio à queda generalizada do setor cripto.

Fan Tokens

Entre os fan tokens, Brasil, Espanha e Peru fazem sucesso entre os investidores. Os três países possuem seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo dia 20 de novembro e pode trazer ainda mais volatilidade para os criptoativos.

Nos últimos sete dias, os fan tokens FPFT, do Peru, SNFT, da Espanha, e BFT, do Brasil, subiram 33%, 19,4% e 13,5%, respectivamente, de acordo com dados do CoinGecko. O fan token da seleção Argentina, do craque Lionel Messi, também subiu 10%.

Fan tokens são ativos baseados em blockchain. Diferentemente das criptomoedas, eles podem servir como ativos de engajamento para torcedores. Em posse de um fan token de um time ou seleção, o torcedor pode ter direito a opinar em suas decisões, contribuir com ações de marketing e se beneficiar de eventos e brindes exclusivos.

Além dos benefícios do engajamento, os fan tokens também podem funcionar como um investimento, que valoriza e desvaloriza de acordo com as condições do mercado em que está inserido. Neste caso, espera-se que os fan tokens de seleções tenham variações de preço de acordo com seus desempenhos na Copa, já que o evento pode ser motivação para pressão de venda ou compra dos ativos.

Criptomoedas

Além dos fan tokens, a criptomoeda CHZ, utilizada para adquirir fan tokens na plataforma da Socios.com, também apresenta valorização de quase 7% na última semana, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apenas nas últimas 24 horas, o volume de negociação da CHZ subiu 33%.

Uma outra criptomoeda também surgiu para homenagear a Copa do Mundo no Catar. Chamada de Fifa Inu, a FINU ganhou a atenção dos investidores ao subir 67% em apenas cinco horas. No entanto, apesar do nome, a criptomoeda não possui relação direta com a Federação Internacional de Futebol (FIFA), que organiza a Copa do Mundo.

Boa parte dos ganhos apresentados pela Fifa Inu já foram revertidos ao longo desta terça-feira, 25. O ativo apresenta queda de 17% nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap. O site de dados sobre a cotação de criptomoedas ainda apresenta uma mensagem na página do ativo alertando investidores sobre os riscos:

“De acordo com a Gopluslabs, o proprietário do contrato pode ter autoridade para modificar a taxa de transação. Por favor, tenha cuidado antes de tomar qualquer ação e faça suas pesquisas. Observe que Fifa Inu não é afiliada à FIFA. Como sempre, faça sua pesquisa”.

Criptomoedas inspiradas em acontecimentos de nível mundial são relativamente comuns no setor, e nem sempre representam investimentos sérios, como o caso da SQUID, criada em homenagem à série da Netflix Round 6. Em pouco tempo o projeto se demonstrou uma fraude financeira, gerando prejuízo em uma série de investidores.

Segundo a página oficial da Fifa Inu, “A FIFA Inu foi criado com a ideia de estabelecer uma amizade positiva com a comunidade esportiva mundial, especialmente os fãs de futebol e os amantes de animais de estimação”. O nome da criptomoeda também faz referência aos cachorros da raça Shiba Inu.

NFTs

Nesta terça-feira, o atacante da seleção brasileira Neymar anunciou sua própria coleção de NFTs. O craque, que também é conhecido por ter uma coleção de NFTs bastante valiosa, decidiu dar um passo além no setor.

Os NFTs de Neymar irão integrar um metaverso chamado Beast Mode, ou “modo monstro” em português, desenvolvido em parceria com a empresa NFTStar. A plataforma de NFTs é controlada pela The9 Limited, uma companhia de tecnologia dos Estados Unidos, e o metaverso contará com o lançamento de NFTs divididos em capítulos.

Em uma publicação nas redes sociais, o atacante afirmou que "todos vocês sabem o quanto eu amo a minha coleção NFT. E agora finalmente meu projeto pessoal da Web3 vai sair, e eu estou muito animado para todos vocês conhecerem".

Além disso, a própria FIFA não quis ficar de fora do mundo dos tokens não fungíveis, e lançou recentemente a FIFA+ Collect, plataforma para comercialização de NFTs de “pacotes de figurinhas” no blockchain Algorand, parceiro oficial da FIFA na Copa do Mundo do Catar.

Depois de abertos, os pacotes revelam vídeos de jogadas marcantes da história do futebol. Espera-se que após o início dos jogos da Copa de 2022, novas jogadas sejam inseridas na plataforma. Cada pacote é comercializado por aproximadamente US$ 5. Os vídeos são selecionados de forma aleatória e pode ser mais ou menos raro.

Segundo a FIFA, os NFTs seriam uma espécie de complemento e evolução dos álbuns de figurinhas comuns.

"Assim como recordações e figurinhas, esta é uma oportunidade acessível para os fãs de todo o mundo se envolverem com seus jogadores favoritos, momentos marcantes e muito mais em novas plataformas”, disse o diretor de negócios da FIFA, Romy Gai.

