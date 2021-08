Famoso por prever crise de 2008, Michael Burry aposta contra ETF da Ark

Michael Burry, investidor que ficou famoso por prever a crise de 2008 e ter sua história retratada no filme "A Grande Aposta", assumiu uma posição vendida considerável contra o Ark Innovation, o fundo negociado em bolsa (ETF) da empresa Ark Invest, de Cathie Wood.

De acordo com os arquivos do formulário 13F relativos ao segundo trimestre de 2021 enviados à autoridade reguladores para valores mobiliários dos EUA, a SEC, o fundo de hedge de Burry, chamado Scion Asset Management, comprou 31 milhões de dólares em opções de venda de 235.000 cotas do ETF. As opções de venda são uma forma de lucrar com a eventual queda no valor de um ativo.

O Innovation ETF é o maior fundo da Ark e soma 22,62 bilhões de dólares em ativos. O fundo engloba uma variedade de empresas de tecnologia, como Tesla, Square, Coinbase e também o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), o fundo de bitcoin da Grayscale para investidores institucionais.

A empresa de Burry não foi a única a assumir posições vendidas do fundo da Ark, de acordo com os documentos. A Laurion Capital Management detinha cerca de 171 milhões de dólares em opções de venda de 1,3 milhão de cotas, enquanto GoldenTree Asset Management, Moore Capital Management e Cormorant Asset Management também detinham grandes posições pessimistas sobre o desempenho do ETF.

Apesar disso, a CEO da Ark, Cathie Wood, demonstrou não estar preocupada com a posição de parte do mercado em relação ao seu fundo e pareceu até gostar de ter sido desafiada. Na última segunda-feira, 16, ela usou o Twitter para comentar o assunto:

“Michael Burry fez uma ótima leitura com base nos fundamentos e reconheceu a calamidade que se formava no mercado imobiliário/hipotecário. Não acredito que ele compreenda os fundamentos que estão criando oportunidades explosivas de crescimento e investimento no espaço de inovação.”

Wood é uma grande entusiasta do mercado de criptomoedas e, em julho, a Ark firmou uma parceria com a 21Shares, sediada na Suíça, com o objetivo de criar um ETF de bitcoin (BTC), que ainda aguarda aprovação da SEC para começar a ser negociado nos EUA.

No mesmo mês, a Ark Invest adquiriu mais de 450.000 ações do GBTC, em duas compras separadas. E, em abril, a Ark adquiriu 110 milhões de dólares em ações da corretora de criptoativos Coinbase, algumas das quais foram destinadas ao ETF Ark Innovation.

Burry, por sua vez, acredita em uma "inevitável baixa do mercado de criptomoedas" e vem alertando sobre supostas “valorizações insustentáveis” de criptoativos há alguns meses. Em junho, ele advertiu que os investidores de varejo poderiam ser atraídos para “a mãe de todos os crashes” investindo em criptomoedas e ações de memes. Ele publicou à época, também no Twitter: “Todo hype/especulação está atraindo o varejo antes da mãe de todos os crashes. Quando as criptomoedas caírem de trilhões, ou ações de memes caírem de dezenas de bilhões, as perdas da #MainStreet se aproximarão do tamanho de países. A história não mudou.”

Burry ficou famoso por ter antecipado o colapso do mercado imobiliário durante a crise financeira global de 2008. Ele lucrou enormemente assumindo posições vendidas contra hipotecas subprime. Tornou-se o personagem principal do livro de Michael Lewis, "The Big Short" ("A Grande Aposta"), que mais tarde foi adaptado para o cinema e ganhou alguns Oscars. No filme, Burry foi interpretado pelo ator Christian Bale.

