Famosa por acertar alta da Tesla, Cathie Wood prevê bitcoin a US$500 mil

CEO da Ark Invest e famosa como uma das maiores especialistas do mercado de ações no mundo, Cathie Wood reafirmou sua previsão de que o preço do bitcoin deve chegar a 500 mil dólares nos próximos anos, citada pela primeira vez no final de 2020. Ela também falou com bastante entusiasmo sobre o ether, criptomoeda da rede Ethereum.

Em entrevista na conferência SALT New York, na última segunda-feira, 13, Cathie explicou que sua previsão depende da continuidade do interesse de empresas em diversificar o seu patrimônio investindo em bitcoin e do aumento da exposição de investidores institucionais, que ela espera que chegue a 5% dos seus fundos. "Se isso acontecer, acredito que o preço vai ser mais de 10 vezes maior do que é hoje", afirmou. "Então ao invés de 45 mil dólares, mais de 500 mil dólares". Ela também afirmou que acredita que isso deve acontecer nos próximos cinco anos.

Questionada sobre qual seria a sua criptomoeda se ela tivesse que escolher apenas uma, Cathie Wood disse que seria o bitcoin, "porque países agora estão adotando como moeda de curso legal" - em referência a El Salvador e ao que Ucrânia e Panamá pretendem fazer. Apesar disso, fez uma série de elogios ao Ethereum e disse que sua preferência para divisão da carteira é de 60% de bitcoin e 40% de ether.

"O Ethereum está vendo uma explosão na atividade de desenvolvedores graças aos NFTs e ao DeFi", explicou. Estou fascinada sobre o que está acontecendo em DeFi, que está derrubando o custo de infraestrutura para serviços financeiros de uma maneira que eu sei que a indústria financeira tradicional não está nem um pouco feliz no momento".

Ela também afirmou que está mais confiante do que nunca com o segundo maior criptoativo do mundo, especialmente devido ao lançamento do ETH 2.0, que deve acontecer em 2022. "Nossa confiança no ether aumentou dramaticamente desde o começo da transição do mecanismo de consenso de proof-of-work para proof-of-stake" afirmou.

Eleita a melhor selecionadora de ações pela Bloomberg em 2020, Wood é famosa por suas previsões ousadas - a mais famosa delas, e que ajudou a alçá-la ao posto de celebridade do mercado financeiro, foi quando afirmou, em 2018, que as ações da Tesla chegariam a 4 mil dólares em até cinco anos. Apesar de ter sido ridicularizada na época, a profecia se cumpriu com dois anos de antecedência, em janeiro de 2021.

