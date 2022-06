Famosa coleção de NFTs anuncia álbum musical e parceria com Pharrell Williams

A música não é o único setor em que Pharrell Williams atua. A voz do sucesso “Happy” foi anunciado como Chief Brand Officer da Doodles, uma das coleções de NFTs mais valiosas do mundo. O projeto, que acaba de realizar sua primeira rodada de investimentos, esteve presente na NFT NYC, evento dedicado aos tokens não fungíveis que ocorre esta semana em Nova York.

Depois de lançar recentemente seu primeiro projeto de NFTs, Pharrell Williams vai se juntar a Doodles. Ele será responsável por ajudar a marca a moldar a abordagem de sua coleção para a música, arte, produtos de consumo, animação e eventos.

“Sou um grande fã da marca”, disse Williams em um vídeo reproduzido na NFT NYC. “Vamos construir a partir da comunidade principal e levar os Doodles a novos patamares, novos níveis”, acrescentou o astro.

Além disso, ele atuará como produtor executivo de um álbum de músicas inspiradas na Doodles, chamado "Doodles Records: Volume 1", que será lançado em parceria com a Columbia Records. O álbum incluirá “grandes artistas” que ainda não foram revelados, de acordo um porta-voz da Doodles, e terá com obras de arte do artista Scott “Burnt Toast” Martin.

Ainda que o álbum será disponibilizado em várias plataformas de streaming, ele será vendido apenas como NFT. De acordo com o representante da marca, o Doodles Records: Volume 1 também incluirá NFT adicionais, que ainda não foram especificados.

A parceria com o astro da música veio em boa hora para a coleção de NFTs. Durante a NFT NYC, a marca anunciou que havia realizado a sua primeira captação de investimentos com a Seven Seven Six, empresa de venture capital do cofundador do Reddit, Alexis Ohanian.

Em um vídeo exibido no painel do evento, Ohanian afirmou que a Seven Seven Six planeja trabalhar com a equipe da Doodles para "pegar todo o trabalho que fizeram até agora e trazê-lo para outro nível". A cofundadora da Seven Seven Six, Katelin Holloway, se juntará ao conselho da Doodles, junto com Pharrell Williams.

Além disso, os desenvolvedores do projeto também anunciaram a Doodles 2, uma nova coleção. Diferentemente da primeira, esta contará com milhões de avatares e apresentará uma variedade maior de características, roupas e acessórios. Por conta das recentes polêmicas envolvendo a lentidão e altas taxas da rede Ethereum, a nova coleção será baseada em outra rede blockchain, que ainda não foi divulgada.

A Doodles foi lançada em outubro de 2021 e é uma coleção de avatares em arte digital, assim como outros sucessos do universo dos NFTs. Rapidamente conquistou o seu lugar entre as mais valiosas do mundo, depois de movimentar quase US$ 500 milhões em negociações secundárias, de acordo com dados do CryptoSlam. O ex-presidente da Billboard, Julian Holguin, é o atual CEO da marca.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok