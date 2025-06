Família Trump reduz participação em projeto cripto World Liberty Financial

A família Trump realizou recentemente uma redução considerável da sua participação no World Liberty Financial, um projeto do mercado de criptomoedas que disparou em popularidade graças à associação com o presidente dos EUA. Lançada em setembro de 2024, a iniciativa chegou a ser divulgada pelo próprio Donald Trump.

De acordo com informações da Forbes, a redução da fatia da família no negócio foi pouco divulgada para o público, mas foi possível identificá-la por meio do site do projeto. Na época do lançamento da iniciativa, os Trumps detinham 75% de participação.

Pouco depois da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a empresa da família responsável por administrar a participação vendeu US$ 200 milhões em unidades da criptomoeda própria do projeto e reduziu a sua participação para 60%.

No início de junho, o site do World Liberty Financial foi atualizado novamente. Agora, ele informa que a DT Marks DEFI - a empresa da família Trump ligada ao projeto - é dona de 40% do negócio, uma redução considerável em relação à participação original.

Não se sabe, exatamente, como a redução de participação aconteceu. Porém, o mais provável é que a companhia vendeu parte das unidades da criptomoeda do projeto que estão sob posse da família Trump. Nos últimos sete dias, o projeto acumula desvalorização de mais de 30%.

O World Liberty Financial não deu informações públicas sobre a mudança no negócio. A família Trump também não quis confirmar a informação no site ou compartilhar uma justificativa para a redução na participação do projeto. Mas a ligação entre a empresa e o projeto continua.

Os três filhos de Trump, Donald Jr., Eric e Barron, são citados como "embaixadores" do projeto. O presidente dos Estados Unidos também foi identificado como um apoiador e divulgador da iniciativa. A ligação com a família ajudou o World Liberty Financial a atrair bilhões em investimentos.

O World Liberty Financial promete usar a tecnologia cripto para aumentar o acesso da população a serviços financeiros. Recentemente, o projeto lançou a USD1, a sua stablecoin própria pareada ao dólar. Ele conta, ainda, com o WLFI, a sua criptomoeda própria.

