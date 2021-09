Facebook anuncia fundo de US$ 50 milhões para desenvolver metaverso

O Facebook anunciou na segunda-feira, 27, que alocará 50 milhões de dólares em um fundo de investimento de dois anos para começar a trabalhar na concretização da visão da empresa para um metaverso.

O anúncio expõe o plano do Facebook para a construção de seu metaverso, com o financiamento previsto para apoiar "pesquisas globais e parceiros de programa" que busquem construir a plataforma, além da pesquisa interna.

"O metaverso não será construído da noite para o dia por uma única empresa. Vamos colaborar com legisladores, especialistas e parceiros da indústria para dar vida a isso”, enfatizou o documento, que explica também que o metaverso permitirá que as pessoas interajam umas com as outras, com objetos digitais e com o mundo físico através de seu avatar em um ambiente virtual. O financiamento será desembolsado por meio do Fundo de Pesquisa e Programas XR (sigla em inglês para 'Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidades Mistas') do Facebook.

Rumores sobre o plano do Facebook de construir um metaverso começaram a circular em junho, com a empresa anunciando a formação de uma equipe executiva encarregada de supervisionar o projeto no mês seguinte.

Em seu último anúncio, o Facebook afirma que seu metaverso “não é necessariamente sobre passar mais tempo online - é sobre tornar o tempo que você passa online mais significativo”.

Apesar do fundo de investimento de 50 milhões de dólares, o Facebook acredita que levará mais de uma década até que uma versão abrangente de seu metaverso esteja no ar e com uma ampla gama de produtos e serviços.

Para garantir que seu metaverso seja implantado de forma ética e inclusiva, o Facebook também fez parceria com várias universidades e organizações sem fins lucrativos que representam grupos minoritários, incluindo Women In Immersive Tech, Africa No Filter, The University of Hong Kong e a Universidade Nacional de Singapura.

À medida que o Facebook age para mobilizar capital para começar a desenvolver seu metaverso, os desenvolvedores de criptomoedas já deram passos largos na construção de seus próprios metaversos descentralizados e interoperáveis.

O metaverso de mundo aberto da Decentraland compreende um mundo virtual descentralizado de propriedade da comunidade construído no blockchain Ethereum. Os usuários podem construir ambientes 3D, criar avatares ou exibir uma variedade de conteúdo digital que pode ser monetizado.

Da mesma forma, o Sandbox é um jogo baseado em NFTs no qual os jogadores podem comprar lotes digitais de terreno e criar experiências de jogo em cima deles para compartilhar com outros usuários.

por Cointelegraph Brasil

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube