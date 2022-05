Fã brasileira ganha mais de R$ 230 mil em bitcoin do rapper Drake

O rapper Drake anunciou recentemente uma parceria com o site de apostas com criptomoedas Stake e, como parte da parceria, realizou no domingo 29, uma live no Twitch no qual distribuiu cerca de 35 bitcoins de graça para os fãs que acompanharam o evento.

O rapper transmitiu a live no cassino online, compartilhando sua ação ao vivo em vários jogos do Cassino, com destaque para uma vitória de US$ 18 milhões na mesa de roleta com seu número da sorte, o 11. Porém a noite não foi de vitórias já que no saldo total Drake perderu cerca de US$ 20 milhões

No entanto isso não impediu o rapper de cumprir sua promessa e distribuir 35 bitcoin aos espectadores que foram selecionados aleatoriamente para receber até US$ 75.000 em bitcoin (2,6 BTC).

Os selecionados receberam uma mensagem sobre como resgatar o prêmio em bitcoin. Houve premiados no Cânada, EUA, Argentina, Índia, México, Brasil e Jordânia.

No caso do Brasil o premiado(a) foi uma mulher chamada Ana Carolina que além de interagir com "Drizzy" acabou ganhando US$ 50 mil em bitcoin, mais de 1.6 unidades da moeda. O rapper também aproveitou a seleção da brasileira para confirmar sua presença no Rock in Rio e dizer que ama o Brasil.

O rapper canadense que é conhecido por seu amor pela roleta e por jogos em casino, confirmou no final da live que fará outros eventos como este, com distribuição de bitcoin de graça, para seus fãs no Twitch.

"Vou anunciar uma data para um próximo evento ao vivo no qual eu vou distribuir bitcoins de graça porque eu gosto de compartilhar o amor com meu povo. Fique atento aos detalhes”, disse Drake sobre a parceria.

Drake perdeu mais 115 bitcoins

Conhecido por seus lances milionárias em grandes eventos esportivos, o rapper Drake fez uma aposta de aproximadamente 115 bitcoin recentemente na vitória de Justin Gaethje no duelo contra o brasileiro Charles do Bronx, na luta principal do UFC 274, realizado no último sábado, 7.

Pela primeira vez em sua carreira, Charles do Bronx entrou no octógono como favorito em um combate contra um adversário do top 5 do ranking do UFC. Por isso, a vitória do "azarão" Gaethje teria rendido um retorno de 2,5 vezes o valor inicialmente investido – aproximadamente R$ 5,4 milhões em bitcoin. A aposta mereceu destaque nas redes sociais oficiais do UFC.

Drake acabou perdendo aproximandamente 115 BTC em sua aposta. Não foi a primeira vez que o rapper teve prejuízos em combates do UFC. Em março, Drake perdeu R$ 1,3 milhão após ter apostado na vitória de Jorge Masvidal contra Colby Covington.

