Expectativa dos brasileiros com o mercado de criptomoedas segue em alta, apontam dados

Entre os dias 3 e 9 de dezembro, os brasileiros que investem em criptomoedas exibiram um alto grau de expectativa em relação às movimentações do mercado. Os dados são do Emotional Climate Reports (ECR), ferramenta desenvolvida pela Delta Analytics e compartilhada com o Cointelegraph Brasil através da LatAm Intersect.

Na média semanal, a expectativa dominou entre 57% a 66% dos brasileiros ao longo da última semana. Esse sentimento de ansiedade está ligado às diversas notícias relacionadas a altcoins que dispararam nos últimos dias, especialmente tokens BRC-20.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Outro acontecimento que mexeu com os sentimentos dos brasileiros foi o rompimento dos US$ 40 mil pelo bitcoin, mas não diretamente na expectativa. Entre os dias 4 e 5 de dezembro, quando o bitcoin realizou o tão aguardado rompimento, a expectativa deu espaço para a surpresa dos investidores na média semanal.

A continuação da alta após os US$ 40 mil, por outro lado, reforçou a ansiedade dos investidores em relação aos próximos alvos do bitcoin.

Os brasileiros que investem em cripto ficaram especialmente surpresos no dia 5 de dezembro, durante o rompimento do bitcoin. A média semanal atingiu 23,3%, o pico da última semana, antes de perder a presença no mercado nos dias seguintes.

Enquanto isso, o medo acompanhou de perto a expectativa na semana passada. Variando entre 15,5% e 18,5% na média semanal, o medo cresceu entre os dias 7 e 8 de dezembro. As notícias identificadas pelo ECR apontam que o crescimento no medo se deu em razão da alta nos preços, e até onde o movimento do bitcoin se sustentaria.

Variações diárias

Nas variações diárias de sentimentos, os brasileiros demonstraram padrões diferentes. A expectativa, por exemplo, atingiu o pico de 75% no dia 8 de dezembro. O ECR aponta que a disparada na expectativa, que saiu de 66,5% e passou a ser manifestada por 75% dos investidores, pode estar ligada ao quase rompimento dos US$ 45 mil pelo bitcoin.

A subsequente perda na força do movimento, vista em 9 de dezembro, causou uma queda na expectativa e um crescimento na surpresa. No mesmo dia, 25% dos investidores de criptomoedas no Brasil se mostraram surpresos com a perda do impulso.

O medo, por sua vez, dominou 25% dos investidores em 7 de dezembro. O motivo foi semelhante ao que causou o crescimento da surpresa: uma perda momentânea no impulso do bitcoin.

Com a retomada da busca pelos US$ 45 mil no dia 8 de dezembro, o medo cedeu até 8,5%. Seu ponto mais baixo foi em 6,25%, visto no dia 9 de dezembro.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok