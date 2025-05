Existe investimento melhor que o ouro e a prata? Autor de Pai Rico, Pai Pobre revela qual

Autor do livro número 1 em finanças pessoais, Robert Kiyosaki é um grande defensor do investimento em ouro e prata como ativos de proteção para um grande colapso iminente da economia mundial. No entanto, ele parece ter encontrado um ativo ainda melhor.

Para o autor de Pai Rico, Pai Pobre, o investimento em ouro e prata continua valendo. Mas o bitcoin pode apresentar características de escassez ainda mais interessantes. A primeira e maior criptomoeda do mundo é programada para um limite de 21 milhões de unidades, das quais mais de 19 milhões já foram mineradas. Dessa forma, quando as 21 milhões de unidades forem mineradas, a produção de bitcoin será encerrada por completo.

Por outro lado, ativos encontrados na natureza como o ouro e a prata não podem ter o seu limite mensurado, apesar de sua escassez ser amplamente conhecida. Esse foi um dos argumentos de Kiyosaki para defender a tese de que o bitcoin é um investimento melhor que o ouro ou a prata:

WHY BITCOIN is a better asset than gold or silver:

One reason why I trust Bitcoin is there are only to ever be 21 million.

I own gold and silver mines and oil wells.

If the price of gold, silver, or oil goes up, I will simply mine or drill for more, expanding supply.

I…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 7, 2025