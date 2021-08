Executivos do FED demonstram preocupação com avanço dos criptoativos

Executivos do Federal Reserve (FED, o banco central norte-americano) estão preocupados por conta do potencial risco que as criptomoedas apresentam ao sistema econômico e discutiram o assunto durante uma reunião mensal a portas fechadas em julho.

“Alguns participantes citaram diversos potenciais para a estabilidade econômica, incluindo os associados ao amplo uso de criptomoedas”, de acordo com as atas das reuniões do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), realizadas nos dias 27 e 28 de julho. Esse é o painel de discussão do banco central norte-americano que configura a política monetária e as decisões relativas às taxas de juros anunciadas após as suas reuniões mensais.

Executivos do Federal Reserve de Washington e de bancos regionais expressaram opiniões distintas sobre os criptoativos nos últimos meses. Favoráveis ou desfavoráveis, o fato é que a princípio, essa é a primeira vez que o tópico surgiu nas reuniões do FOMC.

Divulgadas nesta quarta-feira, 18, as atas não dão detalhes sobre quais membros do comitê expressaram tais preocupações.

Alguns agentes também destacaram a necessidade de uma regulamentação para as stablecoins, de acordo com as atas.

Os agentes notaram a “fragilidade e falta de transparência associada às stablecoins, a importância de monitorá-las de perto e a necessidade de desenvolver um quadro regulatório apropriado para endereçar quaisquer riscos à estabilidade econômica ligados aos produtos desta classe de ativos”, de acordo com as atas.

Embora o documento não forneça mais informações sobre o assunto, um dos motivos por trás da preocupação dos membros do FOMC são os investimentos feitos por emissores das stablecoins, que supostamente podem ser trocadas por dólares em uma proporção de 1-1 e, a provável liquidação em ativos subjacentes, que pode fazer com que haja um grande número de solicitações de resgate simultaneamente.

“Há um aumento crescente nas evidências de que (as stablecoins) são players relevantes no mercado de títulos comerciais e operam como fundos no mercado monetário não regulamentado – que nem mesmo são estáveis”, disse Steven Kelly, pesquisador associado no programa de Estabilidade Econômica da Universidade de Yale, uma iniciativa focada em compreender as crises financeiras.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

