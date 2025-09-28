Executivos do Brasil recorrem à tecnologia para enfrentar a incerteza do mercado

Por Geraldo Coelho*

Executivos brasileiros das áreas de tesouraria corporativa, relações com investidores e estratégia estão diante de uma ameaça tripla: volatilidade cambial, instabilidade nas taxas de juros e crescentes exigências regulatórias. Esses desafios, somados às tensões geopolíticas globais, estão criando um cenário de incerteza econômica prolongada.

Com tantos fatores fora de seu controle, os executivos estão cada vez mais buscando na tecnologia soluções para esses problemas.

As ferramentas tradicionais já não são suficientes

No recente Corporate Symposium da Bloomberg em São Paulo, mais de 90 executivos concordaram que sistemas legados não conseguem acompanhar a dinâmica atual do mercado.

Estimativas da Bloomberg mostram que quase 60% dos tesoureiros corporativos do Brasil já utilizam sistemas de gestão baseados em nuvem. As práticas de previsão e análise de risco também estão passando por transformação, com a inteligência artificial (IA) assumindo um papel cada vez maior.

A IA já está remodelando o setor financeiro ao resumir anomalias, refinando teses de investimento e acelerando a tomada de decisões. Desde 2009, a Bloomberg vem incorporando IA em suas soluções, começando com a análise de sentimento em notícias.

Hoje, a IA impulsiona funcionalidades avançadas no Bloomberg Terminal e em nosso portfólio mais amplo de produtos, permitindo que clientes ajam com mais rapidez, trabalhem de forma mais inteligente e alcancem resultados mais consistentes.

Ao processar grandes volumes de dados e detectar padrões complexos, a IA permite que investidores antecipem tendências de mercado com maior precisão. Essa capacidade está redefinindo o funcionamento dos mercados de capitais e tem potencial para apoiar o crescimento econômico de longo prazo.

Gerando valor em diversas funções corporativas

• Relações com Investidores (RI): Executivos veem a IA como uma ferramenta para aumentar a transparência, melhorar a comunicação com acionistas e antecipar preocupações dos investidores. Fortalecer a liquidez e a visibilidade agora é crucial para manter a confiança do mercado.

• Gestão de Tesouraria: Tesoureiros destacaram a necessidade de tecnologias que otimizem a gestão de caixa, protejam contra riscos cambiais (FX) e quantifiquem exposições a derivativos em tempo real.

• Estratégia Corporativa: Líderes de estratégia estão adotando dashboards, análises preditivas e ferramentas de benchmarking para monitorar condições em mudança, prever resultados e responder com agilidade, liberando tempo para lidar com a frágil confiança dos investidores e o ativismo acionário.

O caminho à frente

Os mercados de capitais do Brasil estão evoluindo rapidamente. Com a atividade de IPOs desacelerando em meio à volatilidade, as empresas precisam priorizar liquidez, visibilidade e resiliência. Ao unir dados, tecnologia e inteligência, executivos corporativos podem gerenciar melhor os riscos, assegurar conformidade regulatória e aumentar a eficiência operacional.

Em um mundo imprevisível, a tecnologia deixou de ser apenas uma função de apoio e passa a se tornar uma vantagem estratégica capaz de ajudar executivos a navegar pela incerteza e posicionar suas empresas para um crescimento sustentável.

*Geraldo Coelho é gerente de vendas na Bloomberg para a América Latina.

