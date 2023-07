Executivo que apostou em IA anos antes do ChatGPT revela perspectivas para o setor

Criada antes do "boom" do ChatGPT, a startup brasileira Fintalk desenvolveu uma inteligência artificial própria voltada para "fluxos conversacionais", com aplicações focadas nos canais de atendimento entre empresas e clientes.

Em entrevista à EXAME, Luiz Lobo, fundador da Fintalk, explica que o projeto busca "falar uma língua que as empresas não entendiam", o português do cotidiano, em oposição à versão formal da língua tão encontrada em produções escritas:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?