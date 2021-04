Exame apresenta Crypto Week, maior evento de criptoeconomia do mundo

A Exame apresentará, de 26 a 30 de abril, a Crypto Week, maior evento de criptoeconomia do mundo. Com a presença das 50 maiores autoridades do assunto no mundo inteiro, serão tratados temas como cryptocurrency, investimentos e blockchain. Serão cerca de 50.000 espectadores online na plataforma TD para acompanhar todas as novidades sobre os temas em pauta.

Além de ser online, a Crypto Week – realizada em parceria com a Eu Quero Investir, Kraken Holding e a TransformacaoDigital.com – será totalmente gratuita. Entre os participantes confirmados estão:

Bibop Gresta - Co-founder - Hyperloop

Marcos Ferraz - Presidente - Kraken Holding

Matt Hougan - CEO Bitwtise

Mohamed Mahfoudh - CEO - Deca4 Blockchain

Daniel Alves - Jogador de Futebol e empresário

Nicholas Sacchi, especialista em criptoativos e coordenador do Future of Money, um portal exclusivo da EXAME, estará no evento para tratar os mais diversos assuntos relacionados ao tema. André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, também marcará presença. Ele possui experiência em ações e derivativos de câmbio e é trader e intraempreendedor.

A ideia da Crypto Week é contribuir para o desenvolvimento da criptoeconomia no Brasil, além de mostrar novos horizontes para os investidores. O evento é voltado não só para quem já investe, como para interessados e entusiastas desse mercado em ascensão, além de empresários em busca de novas oportunidades de negócios por meio de criptoativos.

Os temas que serão tratados no evento são:

Mercado financeiro

Estratégias de investimentos

Oportunidades rentáveis

O poder das criptomoedas

Investidores de sucesso

Segredos da criptoeconomia

O novo dinheiro

Tecnologias aplicadas à economia

Futuro da economia mundial

Revolução no mercado financeiro

As criptomoedas estão cada vez mais em pauta no mercado financeiro. Há quem defenda e também quem resista à ideia de que o futuro do dinheiro já chegou. Mas os criptoativos têm mostrado que devem ser realmente o futuro.

O bitcoin, por exemplo, valorizou mais de 190% neste ano, de janeiro até o dia 18 de março. Em 2020, a criptomoeda subiu mais de 419%. Assim, os investidores passaram a olhar ainda mais para as moedas digitais, com o objetivo de conseguir mais rentabilidade em suas aplicações financeiras.

