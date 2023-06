Ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles participará de evento sobre blockchain na USP

Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles fará uma palestra de abertura no Digital Finance Brasil, evento parte do Blockchain SP + SciBiz que ocorre no campus da capital da Universidade de São Paulo (USP) entre os dias 22 e 23 de junho.

Nestes dias, a USP receberá o evento colaborativo organizado pelo Blockchain SP e a Ethereum Brasil. Além do Digital Finance Brasil haverão outros eventos entre os dias 20 a 24. Uma série de especialistas e representantes de bancos, fintechs e instituições do governo estarão presentes no campus da universidade para promover discussões sobre o Real Digital, soluções baseadas em tecnologia blockchain, aplicativos descentralizados e outras inovações relacionadas ao futuro do dinheiro.

“O debate é fundamental para o desenvolvimento e evolução das Finanças Digitais. Este evento tem um papel fundamental neste debate e tenho grande satisfação de estar participando do mesmo”, disse Meirelles em um comunicado de imprensa.

Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, entre 2003 e 2011, e Ministro da Fazenda no governo Michel Temer, entre 2016 e 2018. Ele também tem um grande histórico por bancos e instituições privadas. Recentemente, foi anunciado pela corretora cripto Binance como conselheiro.

“O Henrique Meirelles é um dos conselheiros do governo na área econômica e participa de debates sobre a economia latino-americana e mundial, além de defender a integração econômica na América Latina e o fortalecimento das instituições financeiras regionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Por tudo isso, é um nome muito importante para aprofundar o debate sobre o tema e, ainda, alertar sobre a necessidade de reformas estruturais que visam garantir a estabilidade econômica”, disse Francisco Carvalho, CEO e idealizador do Blockchain Festival.

Blockchain SP

Além de Henrique Meirelles, o evento vai reunir nomes como Rodrigoh Henriques, diretor de inovação da Fenasbac; João Paulo Aragão Pereira, especialista sênior em tecnologia e inovação da Microsoft - que recentemente apresentou uma tecnologia para liquidação de ativos tokenizados que visa criar uma ponte entre o Real Digital e redes blockchain externas fora do controle do Banco Central, como o Ethereum (ETH); Rafael Bianchini, coordenador de regulação de riscos financeiros de Infraestruturas do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil; Evelyne Yao, especialista em Estratégia e Inovação do Banco B.V.; Daniel Maeda; Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais da CVM; André Portilho, Head de Ativos Digitais do BTG Pactual; entre outros.

O Blockchain SP terá 14 eventos paralelos, incluindo o Digital Finance Brasil, que terá a abertura de Meirelles. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 1.497.

Nos quatro dias de Blockchain SP, haverão painéis, uma feira de negócios, um showroom de tecnologias, desafios para startups e recrutamento de profissionais de tecnologia.

