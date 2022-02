Ex-jogadores do Manchester United se unem para lançar DAO de futebol

As ex-lendas do Manchester United Gary Neville e Paul Scholes estão se unindo para lançar uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO) focada no esporte que permitiria que os fãs fizessem investimentos ao lado desses grandes nomes do futebol.

A DAO de investimento esportivo seria chamada de CO92 DAO, em homenagem ao lendário time de 1992, e se concentraria em empresas e projetos relacionados ao futebol focados em investimentos estratégicos. Gary e Paul se uniram ao bilionário de Singapura Peter Lim e seu filho Kiat Lim para criar a DAO.

“Atualmente, já estamos analisando uma série de oportunidades de projetos de futebol profissional e anunciaremos desenvolvimentos nos próximos meses”, disse Kiat Lim.

Este seria o segundo empreendimento esportivo de blockchain para a dupla de pai e filho. Eles já lançaram outro empreendimento de futebol chamado ZujuGP — uma plataforma digital endossada por Cristiano Ronaldo, do Manchester United. A dupla bilionária tem um interesse particular em esportes, o que reflete sua propriedade em dois clubes de futebol. Eles compraram o clube espanhol Valencia F.C. em 2014 e são acionistas do clube inglês Salford City F.C.

Os detalhes do projeto ainda não foram revelados publicamente, mas espera-se que haja uma venda pública em breve, conforme relatório da Bloomberg. A equipe de gestão incluiria Neville e Scholes junto com alguns ex-companheiros de equipe; como Nicky Butt e Ryan Giggs. O empreendimento focado no futebol visa trazer a propriedade esportiva para as massas usando as DAOs.

Ao longo dos anos, as DAOs se tornaram bastante populares no espaço descentralizado, mas também receberam críticas. O modelo de governança descentralizado prevê a participação da comunidade e dos investidores do projeto nas decisões críticas do ecossistema. Recentemente, esses projetos de DAOs passaram a sofrer críticas devido à centralização em seus processos decisórios.

