Ex-funcionários do Goldman Sachs criam startup de gestão de risco em DeFi

A Ondo Finance, plataforma idealizada para acelerar a adoção das finanças descentralizadas (DeFi) por parte dos investidores institucionais ao minimizar riscos, angariou 4 milhões de dólares em uma rodada de investimentos liderada pela Pantera Capital.

CoinFund, Protoscale Capital, The LAO e a Digital Currency Group também fizeram aportes na companhia, criada por dois ex-funcionários do Goldman Sachs - Nathan Allman e Pinku Surana, fundaram a Ondo Finance no começo de 2021.

O protocolo foi idealizado para permitir que operadores de DeFi consigam ter mais liberdade e capitalizar em operações de risco, dependendo do seu perfil de investidor, com menor ou maior aversão a risco.

A Ondo permite que os usuários originem empréstimos de risco isolado e renda fixa lastreados por ativos digitais. Tanto credores quanto devedores contribuem com capital para os “Vaults” da Ondo, que funcionam a partir de smart contracts e oferecem duas posições: “Renda Fixa”, que mitiga riscos, e “Renda Variável”, que maximiza os retornos.

“A renda fixa é a peça que falta para que as finanças descentralizadas se tornem mais populares”, disse Paul Veradittakit, sócio da Pantera Capital. “A Ondo oferece proteção contra quedas nos preços e uma certeza relativa quanto aos retornos previstos para investidores institucionais que buscam se alocar nas rendas atrativas do mundo DeFi”.

A Ondo lançou seus dois primeiros "Vaults" no final de julho com capitalizações de mercado de 2 milhões e de 5 milhões de dólares.

A startup lançou mais quatro "Vaults" nesta terça-feira, 17, com uma capitalização de mercado aumentada de 10 milhões de dólares em ativos investidos.

