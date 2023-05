Ex-executivo da Coinbase perde aposta milionária de que bitcoin atingiria US$ 1 milhão

Uma aposta de que o preço do bitcoin chegaria a US$ 1 milhão até junho de 2023 foi encerrada antecipadamente, com o ativo valendo 97% menos que o valor estabelecido. Com a perda, o ex-diretor de tecnologia da Coinbase, Balaji Srinivasan, decidiu doar os US$ 1,5 milhão apostados para três entidades diferentes como parte de um acordo com o outro apostador, que não acreditava que a criptomoeda atingiria esse marco.

Em um vídeo publicado na terça-feira, 2, Srinivasan disse que a aposta havia sido estabelecida por um "acordo mútuo" há 45 dias. Pelo combinado, o ex-executivo pagou US$ 500 mil ao seu "adversário", o usuário do Twitter James Medlock. Além disso, ele doou US$ 500 mil para desenvolvedores do Bitcoin Core e deu um adicional de US$ 500 mil para a instituição de caridade sem fins lucrativos Give Directly.

“Fiz a aposta com antecedência e doei ainda mais do que havia prometido”, disse Srinivasan. “Não tenho o hábito de queimar publicamente US$ 1 milhão”, acrescentou ele. O executivo explicou que decidiu encerrar antecipadamente a aposta - cerca de US$ 970 mil abaixo de seu preço-alvo para o bitcoin em US$ 1 milhão - porque acredita “no bem público” e os cidadãos não podem mais “confiar no setor público […] para nos dizer quando algo está errado”.

“Gastei meu próprio dinheiro para enviar um sinal comprovadamente caro de que há algo errado com a economia e que não será um ‘pouso suave’ como Powell promete – mas algo muito pior", afirmou Srinivasan, defendendo a posição de que a economia dos Estados Unidos deverá entrar em forte recessão devido aos efeitos de um ciclo de alta de juros.

Apesar de doar o total de US$ 1,5 milhão, Srinivasan continua convencido de que a economia norte-americana acabará atingindo um estado de hiperinflação. Sob sua visão, os investidores correrão para garantir o valor de seus dólares em rápida depreciação e passarão a investir em bitcoin, o que rapidamente faria o ativo atingir um preço de US$ 1 milhão.

A aposta de alto nível foi iniciada em 17 de março após um desentendimento entre Srinivasan e James Medlock pelo Twitter. Medlock inicialmente fez um post dizendo que apostaria US$ 1 milhão com qualquer um, propondo que o dólar americano não entraria em nenhum estado de hiperinflação no curto prazo.

As condições da aposta estipulavam que, se o preço do bitcoin não chegasse a US$ 1 milhão até 17 de junho, Medlock receberia US$ 1 milhão na stablecoin indexada ao dólar USDC, bem como um adicional de 1 bitcoin. Por outro lado, se a cotação da criptomoeda chegasse em US$ 1 milhão na mesma data, Balaji poderia manter o 1 bitcoin e o US$ 1 milhão em USDC, o que não ocorreu mesmo com uma valorização de mais de 60% do ativo neste ano.

Alta do bitcoin

Para especialistas, a valorização da maior criptomoeda do mercado em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptos, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos devido a algumas características da criptomoeda, em especial sua oferta finita e limitada, que lhe confere um caráter deflacionário.

