Ex-CEO do MySpace afirma que jogos no blockchain são o futuro

Enquanto muitos jogadores criticam os jogos baseados em blockchain, o cofundador do Myspace, Chris DeWolfe, acredita que a adoção está a caminho, pois o modelo de negócios fornece aos jogadores mais controle sobre suas experiências no jogo.

DeWolfe, que agora é o CEO da empresa de desenvolvimento de jogos Jam City, disse ao Cointelegraph que “a qualidade do jogo e como os desenvolvedores interagem e se envolvem com os jogadores para definir as expectativas” podem eventualmente mudar a percepção dos céticos.

O ex-CEO do Myspace também comparou o advento dos jogos Web3 aos primeiros dias da Web2. De acordo com DeWolfe, muitos analistas estavam céticos quanto à viabilidade da publicidade Web2 e dos modelos de negócios:

“Eles também não tinham certeza sobre a qualidade do conteúdo gerado pelo usuário e se seria interessante, então havia naturalmente preocupações com a adoção. No entanto, o MySpace é realmente um exemplo perfeito de quão poderoso o conteúdo gerado pelo usuário se tornaria.”

Da mesma forma, DeWolfe disse que, embora haja ceticismo sobre a qualidade da jogabilidade atual e as taxas de adoção nos jogos blockchain, a indústria florescerá à medida que os jogos se tornarem mais divertidos e interessantes:

"Ainda é cedo, mas estamos encorajados pelo que estamos vendo e confiantes de que os jogos blockchain continuarão ganhando força se forem interessantes e divertidos de jogar.”

Em 2021, a Jam City lançou sua divisão de blockchain e lançou o jogo blockchain Champions: Ascension. De acordo com DeWolfe, o jogo se concentra no envolvimento da comunidade, chegando a inserir um dos membros mais ativos na tradição do jogo.

DeWolfe também destaca que o entretenimento baseado em blockchain será uma plataforma que dominará a socialização e o comércio no futuro. “Prevemos que será o lugar dominante onde todos socializamos, nos divertimos e realizamos comércio”, disse ele.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok