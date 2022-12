Ex-CEO da FTX vai prestar depoimento em audiência no Congresso dos EUA

O ex-CEO e fundador da FTX Sam Bankman-Fried concordou nesta sexta-feira, 9, em comparecer a uma audiência no Congresso dos EUA sobre a falência da corretora de criptoativos, ocorrida em novembro deste ano. Com isso, ele prestará depoimento sobre o caso na próxima terça-feira, 13.

SBF, como o empresário é conhecido, fez um post no Twitter para confirmar sua presença em uma audiência do Comitê de Assuntos Financeiros da Câmara dos Estados Unidos. Ele disse, entretanto, que "ainda não tenho acesso a grande parte dos meus dados - profissionais ou pessoais".

"Portanto, há um limite para o que poderei dizer e não serei tão útil quanto gostaria. Mas como o comitê ainda acha que seria útil, estou disposto a testemunhar no dia 13", pontuou o ex-CEO. Bankman-Fried também foi convidado a testemunhar em uma audiência sobre o caso no Senado dos EUA, não informou se participará.

O empresário disse que buscará esclarecer durante o seu depoimento temas como "a solvência da FTX.US e clientes americanos, caminhos que podem retornar os fundos para usuários internacionais, o que eu acho que levou à falência e minhas próprias falhas".

Bankman-Fried afirmou que "eu me considerava um CEO modelo, que não se tornaria preguiçoso ou desconectado. O que tornava tudo muito mais destrutivo quando eu fazia essas coisas. Eu sinto Muito. Espero que as pessoas possam aprender com a diferença entre quem eu era e quem eu poderia ter sido".

1) I still do not have access to much of my data -- professional or personal. So there is a limit to what I will be able to say, and I won't be as helpful as I'd like.

But as the committee still thinks it would be useful, I am willing to testify on the 13th. https://t.co/KR34BsNaG1

