Ex-CEO da FTX quer abrir novo negócio para pagar prejuízo de investidores

O fundador e ex-CEO da falida exchange de criptomoedas FTX manifestou interesse em criar um novo empreendimento destinado a pagar os credores da FTX.

"Eu daria qualquer coisa para ser capaz de fazer isso. E vou tentar, se puder", respondeu Sam Bankman-Fried quando questionado pela BBC durante uma entrevista em 10 de dezembro se ele abriria um novo negócio para reembolsar os usuários da FTX.

"Vou pensar em como podemos ajudar o mundo e, se os usuários não obtiverem muito retorno, pensarei no que posso fazer por eles", acrescentou. "Acho que, no mínimo eu tenho um dever para com os usuários do FTX de fazer o bem por eles da melhor maneira possível."

A exchange de Bankman-Fried pode ter "mais de 1 milhão de credores", de acordo com os documentos do pedido de falência encaminhados às autoridades em 14 de novembro. As estimativas de quanto a FTX potencialmente perdeu variam de US$ 10 bilhões a US$ 50 bilhões.

De acordo com declarações anteriores durante sua turnê midiática de pedidos de desculpas, Bankman-Fried disse novamente que "não cometeu fraude conscientemente. Não acho que cometi fraude".

Bankman-Fried também admitiu que "certamente não era tão competente quanto pensava."

Audiência pública

Enquanto isso, depois de dias de idas e vindas trocando mensagens públicas com a deputada Maxine Waters, Sam Bankman-Fried agora está oficialmente confirmado como uma das testemunhas da audiência de 13 de dezembro no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.

Desde 11 de dezembro seu nome aparece oficialmente na lista de testemunhas convocadas para prestar depoimentos na audiência, intitulada “Investigando o colapso da FTX, Parte I”. No entanto, o ex-CEO da corretora falida afirmou que não comparecerá presencialmente, por conta do "efeito Paparazzi".

Outra testemunha, que já já havia sido confirmada em 9 de dezembro, é ninguém menos do que John Ray, o novo CEO da FTX.

De forma controversa, Bankman-Fried perdeu o prazo para confirmar sua presença em uma audiência do Comitê do Senado sobre o colapso da FTX marcada para 14 de dezembro.

Uma carta endereçada a Bankman-Fried pelo presidente do comitê, Sherrod Brown, alertou que o senador estava preparado “para emitir uma intimação para obrigá-lo a testemunhar."

Uma declaração de 9 de dezembro de Brown e do senador Pat Toomey observou que Bankman-Fried não respondeu ao convite dentro do prazo e que o comitê “continuaria trabalhando para que ele compareça ao Congresso.”

Toomey publicou uma postagem no Twitter em 9 de dezembro declarando que está "feliz" por Bankman-Fried ter confirmando presença na audiência da Câmara e acrescentou que espera o fundador da FTX na audiência do Senado no dia seguinte.

