Ex-campeão do UFC, José Aldo lança NFT e quer ginásio de luta no metaverso

O lutador brasileiro de MMA, José Aldo, anunciou sua primeira coleção de NFTs, desenvolvida em parceria com a Biobots, que produziu 7.777 tokens não fungíveis colecionáveis com experiências atreladas do ex-campeão do UFC. O projeto também prevê a criação de um ginásio de luta exclusivo do atleta no metaverso The Sandbox. As 500 vagas abertas para a lista de prioridade de compra ("whitelist") se esgotaram em cerca de uma hora.

Segundo Heitor Miguel, sócio e diretor de tecnologia da Biobots, o interesse de Aldo no projeto ocorreu pela interação com os fãs proporcionada pela coleção: “Nas conversas que tivemos com o José Aldo quando estávamos desenhando o projeto, ele sempre deixou claro que o objetivo era se aproximar dos fãs e oferecer momentos únicos para eles”, disse.

Em cerca de uma hora, as 500 vagas da whitelist foram guardadas. O valor de cada token será de 0,048 ether, ou aproximadamente US$ 144. Divididos em três grupos, todos contêm imagens do lutador: no Champions, os fãs terão acesso a treinamentos presenciais do atleta no Rio de Janeiro, eventos sociais privados e Close Friends no Instagram. Na categoria Undefeated, terão experiências como treinos virtuais, mensagens de vídeos personalizadas e conferências digitais por Zoom. Já a terceira opção contará com sorteios de itens autografados como luvas, camisetas, bonés, shorts, bandeira da equipe. “Acredito que o principal ponto é justamente essa junção do físico com o virtual”, completou Heitor.

Além dos tokens, em cada luta do atleta será feito o leilão de um NFT específico que dará direito ao fã ganhador um pacote de experiências VIP no dia da luta, com limusine, entrada exclusiva, acesso ao backstage, lugar privilegiado na plateia e festa de contraternização após o evento. “Estou ansioso e animado com essa novidade e será uma excelente oportunidade para ficar mais próximo ainda dos meus fãs”, explica José Aldo.

O projeto também contará com a iniciativa Aldoverse Friends, na qual amigos do lutador serão convidados, pelo próprio atleta, para fazer parte do projeto e usufruir das experiências do grupo Champions. Entre os confirmados já estão Danilo Gentili, Sabrina Sato e seu avatar Satiko.

Por fim, todos os fãs que emitirem os NFTs terão acesso a uma "skin" do atleta para usar no metaverso. “A ideia é que comece com os NFTs e experiências atreladas e que em um segundo momento tenha ações e projetos dentro do metaverso”.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok