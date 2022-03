Ex-camelô que deu a volta ao mundo lança coleção de NFTs de R$10 milhões

O primeiro brasileiro da história a visitar todos os países do mundo agora está entrando para o mundo digital. Anderson Dias, ex-camelô, está lançando uma coleção de NFTs em parceria com o economista Felipe Veloso e o artista Adriano Bassalo.

Chamada de “Freezing Fox”, ou “Raposa Congelada” em português, a coleção utilizará 196 tokens não-fungíveis para ilustrar a passagem de Anderson por cada país do mundo. O lançamento oficial ocorreu durante a SXSW, a maior feira de tecnologia e inovação do mundo, em Nova York.

“Esse é o maior projeto que irei lançar na minha vida. Estou muito orgulhoso e honrado em saber que a minha história estará ali contada em cada uma das 196 obras. Cada uma contará um pouco da minha trajetória e agora elas estarão espalhadas por aí em diversos cantos do mundo todo”, afirma Anderson.

Em entrevista à EXAME, Anderson contou que sua trajetória até se tornar viajante e investidor não foi fácil. Nascido em Caruaru, em Pernambuco, o influenciador chegou a vender capas de celular no ônibus e no metrô para custear um intercâmbio na Irlanda.

Na volta da viagem, que inicialmente se limitou a alguns países da Europa, Anderson se viu sem muitas oportunidades de trabalho no Brasil. Este foi o pontapé inicial para que o influenciador criasse uma empresa focada no comércio de capas de celular e, a partir de seu sucesso, conseguisse realizar seu sonho de conhecer o mundo.

“Foi uma longa jornada, cheia de aventuras, que deu certo e me fez uma referência nacional, influenciador conhecido. De lá para cá tenho focado no que me trouxe aqui: liberdade”, afirmou Anderson. “Mas dessa vez de forma mais ampla, para investir, inovar, e conseguir renda para fazer absolutamente o que te deixa feliz. Essa coleção de NFTs é o próximo passo na minha trajetória, vou criar uma rede internacionalmente conhecida de pessoas como eu, livres, expandindo o horizonte de todos”, acrescentou, explicando seus objetivos para a coleção, que além das artes digitais, vai oferecer benefícios de networking e eventos exclusivos.

Cada uma das pessoas que comprarem os NFTs que contam a jornada de Anderson terá acesso a um grupo exclusivo de networking, com pessoas de diferentes profissões e localidades, e cursos ministrados por Felipe Veloso e Anderson Dias.

Além disso, o projeto avaliado em R$ 10 milhões irá realizar dois eventos internacionais por ano. Os primeiros serão em Aspen, nos Estados Unidos, e em Bali, na Índia. A ideia é que os integrantes do grupo tenham ainda outras experiências, como poder viajar e ser hospedado por um outro membro do grupo, fomentando o sentimento de comunidade.

Felipe Veloso, que conheceu Anderson por acaso durante uma viagem à Carolina do Norte, nos Estados Unidos, contou que a ideia para a coleção surgiu quando o ex-camelô comentou que tinha o sonho de criar uma fraternidade para se conectar com outros membros. A partir disso, a dupla começou a estudar formas de alcançar este objetivo. Eles enxergaram na tecnologia blockchain e nos NFTs a oportunidade perfeita de garantir a propriedade, fazendo com que a participação na fraternidade fosse vantajosa e até mesmo lucrativa.

Ainda em fase de pré-lançamento, as obras serão disponibilizadas no OpenSea e custarão entre 1 e 5 ETH, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. Os interessados podem preencher um formulário no site oficial da coleção para ter acesso antecipado.

