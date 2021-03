Evento gratuito da EXAME debate investimentos e futuro do dinheiro

Nos próximos dias 29, 30 e 31 de março, a EXAME irá realizar a segunda edição do Future of Money, desta vez com o tema “Uma trilha para o mundo do dinheiro”.

Durante o evento, autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade discutirão em 23 painéis diferentes, abordando tanto o lado do dinheiro quanto o social.

Gratuito e online, o FOM acompanha as maiores tendências do mundo financeiro e entende a necessidade de debatê-las: digitalização bancária, criptomoedas, blockchain, portabilidade, open finance e, claro, a segurança de dados, são assuntos que entram diariamente em pauta no mundo de hoje e estão se fazendo ainda mais presentes no dia a dia dos brasileiros.

O tema desta edição, ‘Uma trilha para o mundo do dinheiro’, foi pensado para esclarecer dúvidas e trazer conhecimento a diferentes tipos de público. "Desde aqueles que ainda não lidam bem com as finanças até aqueles que têm interesse nas discussões mais especializadas", diz Gabriela Gaspari, head da EXAME Experience, responsável por eventos como a tradicional premiação Melhores e Maiores.

Em sua edição do ano passado, o evento contou com aproximadamente 20 mil espectadores no YouTube e referências internacionais do mercado financeiro que, junto com outros speakers, totalizaram 40 especialistas no maior evento sobre o futuro do dinheiro.

Saiba mais sobre a segunda edição do evento Future of Money:

Dia 1 - 29/03 (segunda-feira)

O primeiro painel do dia abordará o tema “Por que é tão difícil falar de dinheiro?”, e irá reunir influenciadores e educadores financeiros como André Bona, educador financeiro, do BTG Pactual, e Juliana Machado, analista de fundos da EXAME Invest Pro.

As dificuldades de começar a poupar, discussões sobre a educação financeira, e a relação entre a saúde mental e as finanças também são assuntos da pauta deste primeiro dia de evento e serão tratados por Alan Ghani (EXAME), Rui Brandão (CEO Zenklub), Luis Gustavo Siqueira (Banco Central), entre outros convidados importantes com grande experiência em mercado financeiro.

Confira a programação completa do primeiro dia:

9h45 - Por que é tão difícil falar de dinheiro?

10h45 - Como começar a poupar agora para investir no futuro?

11h45 - A estranha e curiosa ligação entre dinheiro e saúde mental.

14h - Educação Financeira: Por onde começar?

15h - Os investimentos que estarão em alta no futuro -- e como você pode aproveitá-los.

16h - O profissional do futuro no mercado financeiro

17h - O impacto atual da força feminina no mercado financeiro

Dia 2 - 30/03 (terça-feira)

No segundo dia do Future of Money, serão três painéis. O primeiro, “A importância de ler o mercado de ações agora da forma correta para investir melhor depois”, contará com a presença de Jefferson Laatus (Laatus) e Renato Mimica, CIO da EXAME Invest Pro.

Confira a programação completa do segundo dia:

17h - A importância de ler o mercado de ações agora da forma correta para investir melhor depois.

18h - Destrinchando a moeda do futuro e os criptoativos.

19h - A profissão emergente: Agente Autônomo de Investimentos (AAI). Como tornar-se um.

Dia 3 - 31/03 (quarta-feira)

O terceiro e último dia de evento será o mais agitado, com um total de 10 painéis. Olhando para o que vem por aí, as palestras abordarão temas como o mundo pós-pandemia, a ascensão das criptomoedas, futuros meios de pagamento e muito mais.

O painel “Os super apps e os meios de pagamento do futuro” contará com a presença do presidente do Rappi no Brasil, Sergio Pontes, Thiago Piau, CEO da Stone, e Davi Strazza, presidente da Adyen na América Latina.

Confira a programação completa do terceiro dia:

8h15 - Abertura

9h - Casos práticos de blockchain para negócios.

10h - O papel e ascensão dos bancos digitais num mundo pós-pandemia.

11h - Os super apps e os meios de pagamento do futuro.

13h - A proteção de dados no futuro do mercado financeiro.

14h - O que é open finance e a sua importância na portabilidade de dados.

15h - A transformação digital do dinheiro.

16h - Tudo sobre Sandbox CVM na prática.

17h - A ascensão das criptomoedas no mercado financeiro.

18h Como avaliar ações de empresas tech e como elas podem ser uma oportunidade incrível de investimento no futuro.

19h - O crescimento da tendência de mercado ESG e o impacto disso na forma de investir.

