Evento focado em blockchain receberá nomes internacionais pela 1ª vez no Rio; saiba quais

O Centro do Rio de Janeiro receberá, em agosto, nomes importantes para o setor de inovação, finanças e tecnologia. Executivos da “Web3”, conhecida como a nova fase da internet, participarão do Blockchain.RIO, maior evento da América Latina com foco na tecnologia que, segundo especialistas, pode trazer mudanças significativas para o universo das finanças.

Em sua quarta edição, o Blockchain.RIO ocorre nos dias 6 e 7 de agosto no ExpoRio, antigo ExpoMag, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo um comunicado de imprensa, o evento já possui alguns nomes confirmados e, desta vez, contará com a presença de nomes internacionais inéditos.

Entre os confirmados internacionais do evento que estarão no Blockchain.RIO pela primeira vez estão Mazurka Zeng, COO da Bybit, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e Michael Shalunov, cofundador e atual CEO da Fireblocks, uma das empresas líderes no setor de custódia institucional de criptomoedas.

Além disso, participarão do evento Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO da Bitpanda e Kirill Gertman, CEO da Conduit, plataforma B2B de pagamentos internacionais.

Da América Latina, por sua vez, o Blockchain.RIO já tem confirmadas a presença de pelo menos duas autoridades que ajudarão a entender o cenário regulatório em dois países-chave para entender Web3 na região.

São eles: Juan Carlos Reyes, presidente da CNAD (Comissão de Ativos Digitais de El Salvador), trazendo para o público brasileiro um pouco de como tem sido a experiência pioneira do país centro-americano com blockchain e bitcoin; e Roberto Silva, atual presidente da Comisión Nacional de Valores (CNV) da Argentina, organismo que equivale à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no Brasil.

“Ter a presença confirmada desses nomes não é trivial. São executivos, pensadores, autoridades, empresas e projetos que pela primeira vez estarão no Blockchain.RIO, compartilhando suas experiências e perspectivas para um universo cada vez mais rico em possibilidades. Isso é mais um indicativo do grau de maturidade que o setor Web3 vem adquirindo no Brasil e de como o mundo cada vez mais reconhece esse crescimento”, comentou Francisco Carvalho, CEO e idealizador do Blockchain.RIO.

Confira a lista com os nomes internacionais confirmados para o evento:

• Serguei Nazarov, co-fundador da Chainlink

• Rajeev Bamra, chefe de estratégia do Moody’s Rating

• Mazurka Zeng, COO da Bybit

• Michael Shalunov, cofundador e CEO da Fireblocks

• Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO da Bitpanda

• Kirill Gertman, CEO da Conduit

• Juan Carlos Reyes, presidente da CNAD

• Roberto Silva, presidente da Comisión Nacional de Valores (CNV) da Argentina

