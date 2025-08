Evento de blockchain no RJ terá participação de Gabriel Galípolo e patrocínio do BNDES

O Blockchain.RIO, evento focado em tecnologia blockchain e Web3, terá sua quarta edição marcada pela presença no atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Na última edição do evento, em 2024, o então presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, também realizou uma participação importante para debater aplicações do Pix e Drex, protagonistas da agenda de inovação do BC.

Com participação agendada para a abertura do evento, no dia 6 de agosto, Galípolo deve dar continuidade aos projetos de inovação da autarquia. Realizado nos dias 6 e 7 de agosto no ExpoRio, o evento espera receber milhares de pessoas interessadas no poder de transformação da tecnologia blockchain no universo das finanças.

“Ao aceitar o convite para participar do Blockchain.RIO, Galípolo repete o gesto feito no ano passado por Campos Neto e dá um recado claro a todo ecossistema brasileiro envolvido com tokenização de como o Brasil vê em blockchain uma ponte para o futuro. Também mostra que o país vê esse tema como uma política de Estado, independente de quem esteja à frente do governo, o que traz ainda mais segurança e credibilidade ao mercado”, ressaltou Francisco Carvalho, CEO e idealizador do Blockchain.RIO.

Patrocínio do BNDES

Na edição de 2025, o Blockchain.RIO contará pela primeira vez com o patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciado nesta terça-feira, 5.

O BNDES é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda e principal instrumento do Governo Federal para fomento a projetos a longo prazo e investimentos variados em segmentos da economia brasileira, desde empresas de pequeno porte a grandes eventos e empreendimentos.

Segundo um comunicado de imprensa, a parceria inédita "reforça o compromisso do banco com a inovação e com o incentivo a soluções tecnológicas capazes de transformar diferentes áreas da sociedade".

Além do patrocínio, o BNDES estará presente em dois momentos na programação do Blockchain.RIO, no dia 6 de agosto: na mesa de abertura, com a gerente de inovação digital, Vanessa da Rocha Santos Almeida; e com Gladstone Arantes, especialista em Blockchain, às 16h, no painel intitulado “A Inovação Financeira em Curso no Brasil”.

“Ter o BNDES como um dos patrocinadores oficiais desta edição do Blockchain.RIO representa um reconhecimento contundente do governo brasileiro da importância que blockchain vem assumindo no contexto nacional. Isso traz ainda mais suporte e segurança para que todo o ecossistema possa se desenvolver e gerar soluções para problemas do presente e do futuro, além de novos negócios e de contribuir com a economia brasileira”, disse Francisco Carvalho, CEO do Blockchain.RIO.

O evento acontece nos dias 6 e 7 de agosto no ExpoRio, antigo ExpoMag, na cidade do Rio de Janeiro. A expectativa é que neste ano o evento reúna cerca de 20 mil pessoas, entre entusiastas, pesquisadores, executivos e uma série de organismos públicos e privados envolvidos direta ou indiretamente com a tecnologia blockchain.

