EUA vão ganhar o '1º ETF de algo que não tem utilidade ou propósito'; entenda

A criptomoeda meme dogecoin vai ganhar na próxima quinta-feira, 11, o seu primeiro ETF nos Estados Unidos. O fundo de investimentos será lançado pela gestora REX-Osprey e seguirá uma estratégia semelhante à adotada pela empresa para lançar o primeiro ETF de Solana do mercado norte-americano.

A informação foi confirmada pelo analista da Bloomberg Eric Balchunas. Em uma publicação no X, antigo Twitter, ele explicou que a gestora vai lançar o fundo no mesmo modelo do ETF de Solana, que foi criticado exatamente por não seguir o funcionamento exato de um ETF. Apesar do debate sobre a classificação exata do produto, o lançamento é um marco importante.

Balchunas disse que "a era dos ETFs de criptomoedas meme está prestes a começar" com o lançamento do fundo de dogecoin. Ele ressaltou que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) seguirá avaliando os diversos pedidos que recebeu para o lançamento de ETFs do ativo dentro dos padrões clássicos desses produtos.

"Tenho certeza de que este é o primeiro ETF dos Estados Unidos a deter um ativo que não tem utilidade ou propósito", afirmou ainda o analista da Bloomberg. A dogecoin é a maior criptomoeda meme do mercado, ativos tradicionalmente conhecidos por não terem um valor intrínseco ou caso de uso claro.

O comentário de Balchunas rendeu críticas na rede social, mas o analista reforçou a sua posição: "As pessoas estão se opondo ao meu comentário de que [a dogecoin] não teria uma utilidade. Mas a criptomoeda literalmente foi lançada por dois caras como uma brincadeira. Então, qual é a sua utilidade?".

"Não estou julgando. Não tenho problema algum com criptomoedas meme, mas as pessoas deveriam simplesmente aceitar o fato de que elas são para diversão e especulação", destacou o analista. A posição de Balchunas também mostra a dificuldade que a dogecoin poderá encontrar para atrair investidores mais tradicionais e institucionais do mercado.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Até pela lógica de funcionamento, o ETF da criptomoeda meme não deve ter um impacto relevante no preço do ativo, assim como no caso da Solana. Por causa disso, o lançamento na próxima quinta-feira é mais um marco simbólico para a dogecoin e o segmento de criptomoedas meme, além de um passo importante em direção à aprovação dos ETFs tradicionais.

A análise mais recente divulgada pela Bloomberg dava uma chance de mais de 95% de aprovação dos pedidos atualmente em análise pela SEC. A expectativa é que o regulador libere o lançamento de diversos fundos ao longo dos meses de outubro e novembro deste ano.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok