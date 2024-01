EUA têm novo recorde de estreias de ETFs com lançamento de fundos de bitcoin

Os Estados Unidos superaram neste início de 2024 o recorde de lançamento de ETFs nas bolsas do país nas primeiras duas semanas do ano. Dados reunidos pela Reuters apontam que 35 novos fundos foram lançados até o momento, superando a marca de 23 estreias em 2022. E os ETFs de bitcoin contribuíram para o feito.

A SEC autorizou no dia 10 de janeiro o lançamento de 11 fundos negociados em bolsa de preço à vista do bitcoin, que estrearam nas bolsas de valores do país no dia seguinte. Até então, os Estados Unidos não contavam com nenhum ETF de preço à vista da criptomoeda, apenas de preços futuros.

Entre os 11 fundos, nove são recém-criados e outros dois - da Hashdex e da Grayscale - são fundos que já existiam e foram convertidos para ETFs de preço à vista do bitcoin. A estreia em bloco dos novos produtos de investimento ajudou o mercado a superar o recorde de 2022. Já em 2023, apenas sete ETFs foram lançados no início do ano.

Especialistas afirmam que o recorde no início de 2024 indicam que o mercado poderá superar outro recorde: o de estreias de ETFs ao longo do ano. O maior número de estreias até o momento foi registrado em 2023, com 520 lançamentos nas bolsas do país. Por outro lado, o analista Todd Sohn disse à Reuters que os ETFs de bitcoin podem ter roubado a atenção e investimentos de outros fundos lançados no início deste ano.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Desempenho dos ETFs de bitcoin

Dados da Bloomberg apontam que, em cerca de uma semana, os fundos da criptomoeda registram US$ 1,2 bilhões (mais de R$ 10 bilhões, na cotação atual) de saldo líquido de aportes. Dois ETFs, o da BlackRock e o da Fidelity, já superaram a marca de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão.

Por outro lado, o fundo da Grayscale acumula um desempenho negativo, com US$ 2,2 bilhão em retiradas. Excluindo o fundo da Grayscale, os outros ETFs totalizam US$ 6,6 bilhões negociados e US$ 3,3 bilhões em entradas líquidas até a quinta-feira, 18.

Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, destacou que esses nove ETFs de bitcoin possuem métricas "fabulosas" para o período.

"Deixe-me contextualizar o quão insano é o volume de US$ 10 bilhões [negociados, aproximadamente] nos primeiros três dias. Em 2023, foram aprovados e lançados 500 ETFs nos Estados Unidos. Hoje, eles faturaram um volume combinado de US$ 450 milhões. O melhor faturou US$ 45 milhões. E muitos tiveram meses para começar", pontuou o especialista.

Ele destacou ainda que "metade desses 500 novos ETFs faturaram menos de um milhão em volume no dia 16 de janeiro. É difícil obter volume. Mais difícil do que ter fluxos e definitivamente mais difícil do que ter os ativos. Como o volume tem que se formar naturalmente no mercado, não pode ser falsificado. E dá poder de permanência ao ETF".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok