Ethereum vai ajudar a criar sociedade sem dinheiro em espécie, diz Vitalik Buterin

Vitalik Buterin, criador do blockchain Ethereum, afirmou no último domingo, 25, que a rede pode ter a tecnologia ideal para criar uma sociedade sem uso de dinheiro em espécie. O desenvolvedor falou sobre o tema após recursos em projetos com esse objetivo na Europa.

Recentemente, a Suécia e a Noruega decidiram reduzir o tamanho das suas iniciativas para eliminar o uso de dinheiro em espécie pela população. A justificativa para a decisão envolveu os riscos com a instabilidade geopolítica no continente, o que justificaria manter um certo uso do dinheiro físico.

Ao falar sobre a decisão dos dois países, Buterin disse que ela comprava que a tentativa de criar uma sociedade sem uso de dinheiro em espécie não dará certo enquanto as soluções propostas se basearem em sistemas e infraestruturas centralizadas. Por isso, a Ethereum seria uma solução.

"Os países nórdicos estão recuando da iniciativa de uma sociedade sem dinheiro porque sua implementação centralizada do conceito é muito frágil. O dinheiro em espécie se mostra necessário como reserva", explicou o responsável pela criação do blockchain e um dos seus principais líderes.

Por outro lado, Buterin avalia que "a Ethereum precisaria ser resiliente o suficiente e privado o suficiente para poder desempenhar esse tipo de papel de forma confiável", mas que seria possível utilizar a rede como um sistema base para diversas operações financeiras.

O principal temor da Noruega e da Suécia envolve o risco de ataque cibernético, o que poderia derrubar toda a infraestrutura digital para pagamentos e inviabilizar operações rotineiras por parte da população. Para os países, a única alternativa seria sempre manter uma reserva em dinheiro em espécie.

Para Buterin, a descentralização de redes blockchain como a Ethereum mitigaria esse risco, já que, mesmo em caso de invasões, seria possível manter a rede em funcionamento, ignorando as partes comprometidas. Nesse caso, questões de escalabilidade e resiliência da rede seriam determinantes para o sucesso.

"Basicamente, sabemos como fazer isso, mas com a limitação de que qualquer solução depende de hardware confiável e/ou aplicação contra gastadores duplos", pontuou ainda o desenvolvedor. A ideia seria aproveitar as vantagens da tecnologia blockchain para abordar os riscos identificados pelos países.

