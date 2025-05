Ethereum salta 20% após atualização Pectra e tem maior ganho diário dos últimos 4 anos

O ether é um dos destaques de alta no mercado de criptomoedas nesta sexta-feira, 9, após meses com uma performance negativa. A Ethereum tem apresentado dificuldades para lidar com concorrentes e perdeu investidores, desenvolvedores e usuários, derrubando seu ativo próprio. Entretanto, parte das perdas foram revertidas nesta semana.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que o ether acumula alta de 14,7% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 2.344. Entretanto, o ativo chegou a ter uma valorização ainda maior, de 20%. A última vez que o ether foi negociado acima dos US$ 2 mil foi em 6 de março de 2025, e a alta diária foi a maior do ativo desde 2021.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A valorização da segunda maior criptomoeda do mercado coincide com um movimento de alta mais amplo no setor. Analistas acreditam que um otimismo sobre acordos comerciais entre os Estados Unidos e outros países e a expectativa de aumento de liquidez no mercado financeiro estão por trás da alta.

Investidores apresentam nesta semana um apetite ao risco maior, abrindo espaço para fluxos de investimento nas criptomoedas. O ether acabou sendo um dos ativos mais beneficiados por esse novo momento no mercado financeiro, assim como outras criptomoedas do ecossistema Ethereum.

Entretanto, o bom momento no mercado pode não ser o único fator por trás da alta. O blockchain concluiu na última quarta-feira, 7, a atualização Pectra, considerada uma das mais importantes da rede exatamente por focar em aspectos do projeto que têm sido criticados.

O conjunto de mudanças abrange o mecanismo de staking da rede - em que usuários bloqueiam unidades de ether para atuar como validadores -, aspectos de experiência do usuário e escalabilidade em redes de segunda camada ligadas à Ethereum.

Inicialmente, a implementação da Pectra estava prevista para março deste ano, mas a atualização precisou ser postergada após desafios identificados no período de testes. O objetivo principal é aumentar a sua escalabilidade e reduzir custos para os usuários, aumentando sua eficiência.

Para Nick Ruck, diretor da LVRG Research, a combinação de elementos internos e externos ao projeto fez o ether disparar.

"Além das notícias macroeconômicas positivas, os investidores acreditam que a indústria de criptomoedas pode finalmente ter encontrado um novo fôlego como proteção contra a incerteza do mercado. Os investidores estão mudando suas perspectivas sobre criptomoedas agora que elas se afastaram de uma tendência negativa", avalia.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok