Ethereum quer reforçar privacidade para não se tornar 'espinha dorsal da vigilância global'

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17h31.
Os responsáveis pela Ethereum divulgaram recentemente os próximos passos planejados para o maior blockchain do mercado de criptomoedas. E um tema deve se tornar o grande foco das atualizações previstas para a rede: a garantia de privacidade dos usuários.
Em uma publicação que reuniu as principais conclusões dos maiores desenvolvedores ligados à rede, há a visão de que o blockchain está "no caminho para se tornar a camada global de liquidação" para o mercado financeiro. Mas esse papel também foi acompanhado de um alerta.
"Sem uma privacidade forte, a Ethereum corre o risco de se tornar a espinha dorsal da vigilância global ao invés da espinhal dorsal da liberdade global", afirmam. "Um sistema sem privacidade empurrará instituições e usuários para outros lugares, minando a própria missão que deu origem à Ethereum".
Para resolver esse problema, os desenvolvedores pretendem implementar uma série de mudanças no blockchain para "garantir clareza, foco, colaborações e resultados em todo o ecossistema, garantindo que a privacidade seja tratada como um recurso de primeira necessidade".
"A Ethereum merece se tornar a infraestrutura central para o comércio digital global, identidade, colaboração e a internet do valor. Mas esse potencial é impossível sem dados, transações e identidade privados", afirmam os responsáveis pelo projeto na publicação.
Os desenvolvedores se comprometeram a implementar mudanças na rede já nos próximos seis meses, incluindo a criação de algoritmos resistentes à computação quântica. Um dos focos será a garantia de confidencialidade de informações no segmento de finanças descentralizadas (DeFi).
Outra prioridade será a garantia de que ações privadas sejam "tão baratas e simples" quanto as públicas dentro da rede, além de reforçar a capacidade de acessar informações no blockchain sem revelar ao mesmo tempo informações de identidade ou intenção dos usuários.
"As prioridades e iniciativas específicas dentro destas áreas variarão nos seus prazos de investimento e resultados, e evoluirão com o ecossistema, mas esperamos que estas áreas de foco geral persistam durante os próximos anos", destacaram os desenvolvedores.
