Ethereum pode terminar ciclo de alta em US$ 20 mil após recorde, diz milionário

O investidor milionário Arthur Hayes ficou famoso neste ano após cravar movimentos de alta e queda do bitcoin. Agora, ele compartilhou uma projeção ousada sobre o futuro da Ethereum: a criptomoeda pode terminar o seu ciclo atual de valorização na casa dos US$ 20 mil.

O valor implicaria em um salto de mais de quatro vezes em relação ao preço atual da criptomoeda, atualmente na casa dos US$ 4,6 mil. O ether bateu uma nova máxima histórica no último domingo, 24, na casa dos US$ 4,9 mil, após quatro anos sem conseguir cravar um novo recorde.

Agora, Hayes acredita que a criptomoeda tem potencial para subir ainda mais. Ele espera que o ativo termine o seu ciclo de alta em um valor na casa dos US$ 10 mil a US$ 20 mil, implicando em uma valorização expressiva do ativo ao longo dos próximos meses.

O investidor milionário avalia que o grande fator por trás dessa disparada do ether seria a demanda por empresas. Reservas corporativas da criptomoeda se tornaram uma tendência de 2025, com diversas companhias aderindo às compras periódicas do ativo, gerando uma nova fonte de demanda.

"Obviamente, temos todas essas empresas de tesouraria de ativos digitais que estão captando recursos. Será mais fácil captar recursos se a criptomoeda que elas estão comprando tiver rompido máximas históricas e estiver em ascensão", explicou Hayes.

Ele também espera que o cenário macroeconômico fique mais favorável para o ativo no curto prazo, após as sinalizações de que o Federal Reserve pode realizar cortes de juros em breve. Em um cenário de maior "impressão de dinheiro", Hayes espera que a liquidez adicional no mercado impulsione a criptomoeda.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O cenário de liquidez adicional deixaria os investidores mais abertos a ativos mais arriscados, caso do ether. Entretanto, essa disparada não deve ocorrer inteiramente em 2025. Hayes não descarta que a criptomoeda supere os US$ 10 mil ainda neste ano, mas outra parte dessa valorização deve se estender ao longo do próximo ano.

"Meu cenário base é que teremos um mercado de alta massivo em todos os tipos de ativos financeiros conectados a qualquer coisa que o presidente Donald Trump considere importante, de agora até quando ele deixar o cargo", explicou o investidor milionário.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok