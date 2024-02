Ethereum: perdeu os fundamentos ou é hora do show?

Em meio a um mercado efervescente como o cripto, é natural que os investidores sejam mais atraídos a determinadas narrativas do que outras. Isso não significa que devemos deixar de olhar para as que estão deslocadas do epicentro.

O Ethereum é um exemplo. A rede vem sendo eclipsada pelo frisson em torno de outra layer-1, a Solana. Em 2023, SOL cresceu 900%, enquanto o ETH valorizou só 90%, desempenho abaixo do esperado. Segundo o DeFi Llama, em janeiro de 2024, as negociações cripto nas corretoras descentralizadas (DEX) da Solana ultrapassaram as negociações das DEXs na Ethereum.

No ano passado, o ativo, em termos de valorização, esteve na retaguarda também do bitcoin, que subiu mais de 150% no mesmo período.

Será que a Ethereum perdeu os seus fundamentos? Você pode estar se perguntando…

A resposta é não, a rede continua sólida. Todas as suas principais métricas fundamentais retomaram crescimento depois de alguns trimestres de declínio, com destaque para o segmento de segundas camadas. É apenas uma questão de tempo que retorne ao centro das narrativas.

Como mostrei em colunas anteriores, o ether é um dos bons ativos que continuam subvalorizados no mercado. O ecossistema tem muito valor a gerar, mas esse valor ainda não está devidamente precificado no ativo. Assim, ainda dá tempo de colocá-lo na sua carteira para lucrar.

Dois importantes eventos envolvendo o Ethereum podem contribuir para renovar o entusiasmo do investidor. Isso sem falar da temporada de airdrops no ecossistema. Vamos entender adiante.

Dencun Fork

Dencun Fork (ou Cancun-Deneb) é uma nova atualização da Ethereum que, entre outras inovações, contribuirá para impulsionar a escalabilidade da rede e reduzir significativamente os custos das transações em suas segundas camadas.

Esse avanço é esperado essencialmente com a implementação da proposta de melhoria EIP-4844, conhecido como proto-danksharding, um dos nove EIPs previstos no update.

O EIP-4844 introduz os chamados “blobs”, grandes pacotes de dados que, integrados ao blockchain do Ethereum, prometem otimizar o manuseio e o armazenamento de dados.

A atualização acaba de ser ativada com sucesso na testnet Sepolia e seguirá, agora, para a rede de testes Holesky, antes de ser implantada na rede principal, o que pode acontecer em março próximo.

Por que a atualização é importante para o mercado?

Custo-benefício: a nova atualização terá um impacto significativo na atratividade da rede para usuários e desenvolvedores, já que aumenta a capacidade de processamento e, segundo estimam desenvolvedores, pode reduzir em até 10 vezes os custos de transação nas layer-2, como Optimism e Arbitrum. Isso deve levar a um aumento da demanda e, consequentemente, impacto no preço do ativo.

ETFs à vista de ether nos EUA

A expectativa em torno da aprovação dos ETFs de bitcoin à vista nos EUA foi um dos fatores que contribuíram para ofuscar o brilho da Ethereum no último ano.

Agora, com os ETFs spot de bitcoin na rua, entra no radar do mercado a possibilidade de aprovação de ETFs à vista de ether. Isso porque, além do bitcoin, o ether é o único outro ativo digital com um ETF de futuros.

O banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório estimando que o preço da cripto pode alcançar US$ 4 mil caso o produto seja autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários norte-americana. No momento em que escrevo, o ativo está cotado a US$ 2.314.

Na visão do banco, o ETF de ether à vista pode ser aprovado em 23 de maio, data correspondente ao deadline de análise das solicitações dos pedidos da VanEck e da Ark/21Shares. A Bloomberg Intelligence estima que os produtos têm 60% de chance de serem aprovados em maio.

Existe ainda uma corrente em outra direção, afastando a possibilidade de aprovação ainda este ano. ​​O banco de investimento TD Cowen acredita que um fundo negociado em bolsa de ether à vista só receberá o “ok” da SEC após as eleições de novembro nos EUA.

O banco classifica a aprovação como uma “decisão política” e, na avaliação da instituição, “não há vantagem para o presidente da SEC, Gary Gensler, aprovar um ETF de ether à vista, dada a insatisfação dos democratas progressistas com a aprovação de um ETF de bitcoin à vista pela agência”.

Airdrops na Ethereum

Se há uma narrativa explosiva nesta temporada, é a dos airdrops. Os airdrops ou lançamentos aéreos têm se provado uma estratégia eficiente dos projetos para chamar a atenção da comunidade cripto.

A tática é incentivar os usuários a interagir com as plataformas e recompensá-los por meio de distribuições de tokens. Os participantes dos airdrops ganham tokens de acordo com o seu desempenho em tarefas pré-determinadas.

Se você tem interesse no assunto e quer saber como faturar com airdrops, escrevi uma coluna recentemente sobre isso. Você pode ler aqui.

Este ano, com as melhorias promovidas pela atualização, a expectativa é de que projetos de relevância no ecossistema Ethereum, como Eigen Layer, de restaking, Avail, de disponibilidade de dados, e as layer-2 Starknet, Linea e ZK Sync, entre vários outros, realizem airdrops.

Todo esse cenário aponta que 2024 será um ano estimulante para o mercado de ativos digitais como um todo e, claro, para os investidores da Ethereum, responsável por mudar a história das criptomoedas com as suas inovações.

