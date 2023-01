Ethereum movimentou 338% mais que o bitcoin em 2022, mostram dados

A rede Ethereum superou o Bitcoin em termos de volume total de transações no ano passado, embora o rei das criptomoedas tenha conseguido manter sua coroa quando se trata do interesse de pesquisas online.

De acordo com dados da Nasdaq e Ycharts compartilhados no Reddit em 2 de janeiro, houve 338% mais transações de Ether em 2022 (408,5 milhões) do que de Bitcoin (93,1 milhões).

Os valores mostrados no gráfico estão em milhões de transações, com a média diária de transações em torno de 1,1 milhão para o ether e 255.000 para o bitcoin.

No entanto, os volumes de transações na rede Bitcoin foram mais estáveis e periódicos do que os da Ethereum, que experimentou muito mais volatilidade nos volumes transacionados. Isso ocorreu devido a picos de demanda em determinados momentos, como lançamentos populares de NFTs e outros eventos que consumiram muito gás, como a cunhagem de XEN.

A supremacia da Ethereum continua no ano novo, com a contagem de transações da rede em 2 de janeiro atingindo 924.614, superior em 300% em comparação com os 229.191 do bitcoin no mesmo dia, de acordo com a Bitinfocharts.

O analista que divulgou as métricas disse que estava “cético sobre as pessoas dizerem que o flippening poderia acontecer algum dia”, acrescentando que aqueles que defendem isso têm motivos para fazê-lo agora.

O flippening ocorre quando uma rede supera outra de classificação mais alta em uma mesma métrica. Neste caso, em transações e atividades.

Os gráficos também não incluem transações de camada 2 (L2), o que colocaria o Ethereum ainda mais à frente do Bitcoin no que diz respeito a essa métrica específica. De acordo com o L2beat, o número de transações L2 por segundo realmente ultrapassou as da rede principal da Ethereum em meados de outubro e permaneceu superior desde então.

No entanto, embora a Ethereum possa estar à frente em termos de transações e atividades, o Bitcoin continua sendo a criptomoeda mais pesquisada online.

Em 1º de janeiro, um boletim informativo do “In Bitcoin We Trust” revelou que o bitcoin foi a criptomoeda atraiu mais atenção no mecanismo de pesquisa do Google em 2022, com 28,4 milhões de pesquisas mensais no Google em todo o mundo.

O relatório corrobora informações divulgadas pelo Cointelegraph, que informou em 23 de dezembro que a Ethereum não ficou sequer em segundo ou terceiro lugar em popularidade no quesito pesquisas. Essas posições foram ocupadas pelas memecoins Shiba Inu e Dogecoin, respectivamente.

O termo Ethereum, em quarto lugar, teve 3,8 milhões de buscas globais mensais, de acordo com os dados.

