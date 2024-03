Ethereum estaria imune a ataques quânticos graças a solução 'simples', propõe Vitalik Buterin

A Ethereum já está "bem posicionada" para mitigar o impacto de um ataque massivo de computação quântica na rede, segundo o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin.

Em uma publicação de 9 de março na Ethereum Research, Buterin discutiu o que aconteceria se uma "emergência quântica" ocorresse já amanhã.

“Suponha que seja anunciado amanhã que computadores quânticos estão disponíveis, e agentes mal-intencionados já têm acesso a eles e são capazes de usá-los para roubar fundos dos usuários,” postulou Buterin.

“Eu argumento que, na verdade, já estamos bem posicionados para fazer um fork de recuperação bastante simples para lidar com tal situação.”

A solução

“O blockchain teria que passar por um hard fork (bifurcação) e os usuários teriam que baixar um novo software de carteira, mas poucos usuários perderiam seus fundos,” ele adicionou.

Buterin explicou que o processo de tal hard fork envolveria reverter a rede Ethereum para o ponto onde está claro que um "roubo em larga escala" estava ocorrendo e desativar todas as transações tradicionais a partir desse ponto.

Os desenvolvedores da Ethereum então adicionariam um novo tipo de transação — que faz parte da Proposta de Melhoria da Ethereum (EIP) 7560 — para permitir transações de carteiras de contrato inteligente.

Quando um usuário faz uma transação de sua carteira Ethereum, a assinatura dessa transação revela a chave pública e, em um “mundo pós-quântico”, isso revelaria a chave privada do usuário também.

O novo tipo de transação que forma a parte central da EIP resistente a quântica usaria assinaturas Winternitz e tecnologias de prova de conhecimento zero conhecidas como “STARKs” para garantir que as carteiras existentes sejam trocadas por um novo código de validação, ele adicionou.

Esse código de validação utiliza a abstração de conta ERC-4337 — a tecnologia subjacente das carteiras de contrato inteligente — para evitar que as chaves privadas sejam exibidas ao assinar transações no futuro, tornando essas contas imunes a um ataque quântico.

De acordo com Buterin, usuários que nunca aprovaram uma transação de uma carteira Ethereum estão “já seguros” de qualquer exploração relacionada a quântica potencial, já que apenas o endereço da carteira foi tornado publicamente disponível.

Ele também acrescentou que a infraestrutura necessária para implementar tal hard fork “poderia, em princípio, começar a ser construída amanhã.”

A chegada da computação quântica tem sido um ponto de inflexão temido há muito tempo pela indústria cripto, pois um computador capaz de quebrar a criptografia blockchain poderia ver fundos de usuários antes intocáveis roubados em grandes volumes e a taxas rápidas.

No entanto, a maioria dos cientistas da computação e desenvolvedores acredita que a computação quântica ainda está distante, com engenheiros do Google e da IBM estimando que a computação quântica não será suficientemente desenvolvida até pelo menos 2029.

