Ethereum está 'barata', e investidores têm boa janela de compra, diz Standard Chartered

O Standard Chartered divulgou uma análise nesta terça-feira, 26, em que afirma que a Ethereum e as ações de empresas que usam a criptomoeda como ativo de reserva estão "baratas". Em um cenário de subvalorização, o banco apontou uma oportunidade de investimento para o mercado.

No material, o banco britânico ressaltou que o ether tem sido alvo de um processo acelerado de acumulação por empresas, que transformaram a criptomoeda em um ativo de reserva corporativa. Desde o início de junho, 2,6% de todas as unidades do ativo já foram adquiridas.

Segundo o Standard Chartered, esse movimento acabou se combinando a fluxos expressivos de investimento nos ETFs da criptomoeda ao longo das últimas semanas. Combinando os ETFs e as empresas, o grupo já soma 4,9% de todas as unidades disponíveis do ativo.

O banco ressalta que essa combinação foi responsável por levar o ether a um novo recorde de preço no último domingo, 24, quando a criptomoeda superou os US$ 4,9 mil pela primeira vez. E a avaliação do Standard Chartered é que esse movimento está apenas começando.

A estimativa do banco britânico é que as empresas serão donas de ao menos 10% de todas as unidades da criptomoeda nos próximos anos. Haverá, ainda, uma expansão do total de ativos sob gestão dos ETFs conforme os fluxos de investimento ganham força no curto prazo.

Ethereum pode cair mais?

Exatamente por isso, o Standard Chartered acredita que a queda recente do ether deve ser revertida. O banco manteve a projeção de que o ativo terminará 2025 valendo mais de US$ 7,5 mil. Ao mesmo tempo, projeta uma forte alta das próprias ações de empresa que têm adquirido a criptomoeda.

O motivo, explica o banco, é que as empresas podem usar as unidades adquiridas para praticar o staking, operação tradicional do mercado de criptomoedas que resulta em uma espécie de renda passiva periódica. Na prática, as reservas acabam gerando mais valor para as empresas, que aumentam de valor.

O Standard Chartered também reforçou que os fluxos de investimento nos ETFs de ether seguem positivos, mesmo com a queda recente. O movimento indica que o mercado tradicional segue altamente interessado na criptomoeda, abrindo espaço para altas futuras.

