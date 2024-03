Ethereum dispara, atinge maior preço desde 2021 e deixa 92% dos investidores no lucro

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum e segunda maior do mundo em valor de mercado, atingiu seu maior preço desde dezembro de 2021 nesta quarta-feira, 6. O mercado de criptomoedas como um todo movimenta mais de US$ 220 bilhões nas últimas 24 horas e o otimismo que toma conta do setor colabora para que muitos investidores estejam no lucro.

No momento, o ether é cotado a US$ 3.877, com alta de 13,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Esta faixa de preço não era vista no ether desde dezembro de 2021, pouco tempo depois da criptomoeda atingir sua máxima histórica de US$ 4.800.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Desde o início do ano, a criptomoeda que tem US$ 465 bilhões em valor de mercado já subiu aproximadamente 70%.

Dados da Glassnode apontam que 91,9% das carteiras de investidores de ether estão no lucro atualmente. Além de surfar na onda de otimismo que dominou o mercado após a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA, a Ethereum também fornece seus próprios motivos para que investidores e especialistas estejam otimistas em relação ao ether em 2024.

O que manter no radar sobre Ethereum

"Sobre Ethereum, temos a atualização Dencun (com data marcada para 13 de março), que deve baratear consideravelmente as taxas dos rollups, soluções de segunda camada voltadas à escalabilidade da rede principal”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“Além disso, também estão no radar os ETFs de ether à vista, que têm como data final para aprovação o mês de maio. Grandes intituições como BlackRock, VanEck, ARK, Fidelity, e recentemente a Franklin Templeton, estão entre as que submeteram pedidos para a listagem desses ETFs”, acrescentou o especialista.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok