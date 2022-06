Ethereum despenca para US$ 950 em corretora após investidor vender 93 mil unidades da criptomoeda

O token nativo ether, token nativo da rede Ethereum caiu para US$ 950 na Uniswap - uma exchange descentralizada de criptomoedas - em 13 de junho, cerca de 20% menor que sua taxa à vista em outras exchanges.

Mais de US$ 130 milhões em ETH vendidos em seis horas

O incidente aconteceu por volta das 3h UTC depois que uma baleia despejou 65.000 ETH por várias "stablecoins", incluindo USD Coin (USDC), Tether (USDT) e Dai (DAI).

Uma evidência observou que a baleia vendeu suas participações em ether para pagar quase US$ 73 milhões em dívidas no Oasis.app, uma plataforma de empréstimos DeFi. A duração da liquidação fez com que o preço de liquidação do ether caísse de aproximadamente US$ 1.200 para US$ 875.

not a liquidation, someone selling collateral to pay off debthttps://t.co/tceIla0xuF pic.twitter.com/KwIholu1St — mariano.eth ✨ᕙ༼ຈل͜ຈ༽ᕗ✨ | 🦇🔊 (@nanexcool) June 13, 2022

"Não é uma liquidação, é alguém vendendo garantias para pagar dívidas", publicou um usuário do Twitter.

O mutuário do Oasis continuou a onda de vendas - despejando outro estoque de quase 28.000 ETH cinco horas após a primeira liquidação - para pagar outros US$ 32 milhões em dívidas. Desta vez, o preço de liquidação subiu de US$ 892 para US$ 1.200, conforme mostrado abaixo.

Como resultado, a baleia despejou cerca de 93.000 ETH em apenas seis horas. O valor equivale a aproximadamente US$ 112 milhões no preço ETH/USD de 13 de junho.

Curiosamente, a dívida total do mutuário do Oasis era de cerca de US$ 120 milhões (medida em stablecoin DAI), sugerindo que a baleia sofreu pesadas perdas por "derrapagem".

wtf… was this a misclick? https://t.co/POURtN4F6s — Jonathan Howard (@staringispolite) June 13, 2022

"Ué... isso foi um clique errado?", publicou outro usuário no Twitter.

Preço do ether mira US$ 667, diz analista veterano

A viagem do ether para US$ 950 foi breve, sugerindo demanda adequada pelos tokens próximos ao nível. No entanto, uma análise separada do trader veterano Peter Brandt apontou para o preço do ether caindo para US$ 650 nas próximas semanas.

A perspectiva de baixa de Brandt surgiu de um padrão de continuação clássico, apelidado de "triângulo descendente", que se resolve após o preço irromper na direção de sua tendência anterior.

Como o ether estava caindo antes da formação do triângulo, seu caminho de menor resistência foi desviado para o lado negativo.

Brandt diz que o ether atingiu a primeira meta de queda do triângulo de US$ 1.268, já que o preço caiu 20% em 13 de junho. Ele prevê que as quedas continuem, com o ether caindo quase outros 50%, para US$ 667.

No entanto, o índice de força relativa sobrevendido (RSI) do ether pode levar a uma forte reversão de preço. A moeda pega dicas de recuperação adicionais de sua média móvel simples de 200 semanas (SMA de 200 semanas; a onda laranja no gráfico abaixo) perto de US$ 1.200, agora servindo como suporte.

Se o preço do ETH sofrer uma retração de alta, a meta de alta interina do token poderá estar perto de US$ 1.450, coincidindo com a linha 1,00 Fibonacci do gráfico de retração de Fibonacci, desenhado da máxima de cerca de US$ 1.450 para a mínima de US$ 840.

Por outro lado, um fechamento decisivo abaixo da SMA de 200 semanas pode ter o ETH de olho em US$ 920 como seu próximo alvo negativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok