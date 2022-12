Ethereum define data para importante atualização que trará saques de moedas em staking

Os principais desenvolvedores por trás da próxima atualização da rede Ethereum estabeleceram nesta quinta-feira, 8, um prazo provisório de março de 2023 para o lançamento da Shangai, como o conjunto de mudanças foi nomeado.

Além disso, os desenvolvedores pretendem lançar em maio ou junho de 2023 a atualização Ethereum Improvement Protocol (EIP) 4844, que introduzirá um proto-danksharding na rede.

Embora o "The Merge", a tão esperada atualização que incluiu a prova de participação (proof-of-stake) no blockchain, tenha sido concluída em 15 de setembro, o ether depositado na rede como parte do novo processo de validação está atualmente bloqueado.

Uma vez depositada, a criptomoeda recebe o nome de staked ether (sETH). Ele é criado pelo protocolo financeiro descentralizado Lido, com cerca de 3,5 milhões de stETH (US$ 4,48 bilhões) em circulação.

Após a atualização Shangai, os usuários do stETH poderão sacar seus fundos junto com quaisquer recompensas de apostas aplicáveis ​​para validar transações na rede. A Ethereum Foundation disse que estruturou as atualizações dessa maneira para “simplificar e maximizar o foco em uma transição bem-sucedida para a prova de participação”.

Depois da Shangai, a atualização EIP-4844 foi projetada para introduzir um novo protótipo de transação de dados inventado anteriormente por desenvolvedores em 21 de fevereiro de 2022.

Atualmente, tecnologias de camada 2, como Optimistic Rollups, podem mover a computação da rede Ethereum e o armazenamento fora do blockchain para melhorar a escalabilidade, indo de 10 vezes para 100 vezes.

Os desenvolvedores antecipam que a introdução de grandes pacotes portáteis que podem conter dados mais baratos em transações na Ethereum pode melhorar a capacidade da rede de processar transações. No entanto, embora a atualização reduza as taxas nos serviços de camada 2, ela não afetará as taxas de transação na Ethereum em si.

Lucas Josa, analista do BTG Pactual, avalia que "a divulgação de uma data para a Shangai traz uma visão mais otimista em relação ao andamento de seu roadmap. Em um passado não tão distante, houve muita desconfiança em torno da implentação do proof-of-stake e do tempo necessário para liberar os ether travados, que poderia inclusive servir como uma barreira de entrada para investidores que tinham receio em ficar sem liquidez para suas posições".

