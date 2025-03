Ethereum cai abaixo de US$ 2 mil e atinge menor preço em 18 meses antes de atualização

A Ethereum atingiu nesta semana o seu menor preço em mais de 18 meses, caindo abaixo dos US$ 2 mil e operando em um patamar observado pela última vez em novembro de 2023. O marco negativo ocorre em meio a um momento desafiador para a segunda maior criptomoeda do mercado.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no momento, o ether é negociado em US$ 1.910. Nas últimas 24 horas, o ativo acumula uma perda de 0,4%, enquanto que, nos últimos sete dias, a desvalorização é de 8,2%. Considerando apenas as primeiras semanas de março, a queda é de 21%.

O movimento de queda reflete um cenário adverso enfrentado por todo o mercado de criptomoedas em meio a uma crescente aversão a riscos entre investidores. O motivo é a piora da situação macroeconômica dos Estados Unidos, com o mercado agora projetando um cenário de recessão.

Entretanto, os motivos externos não são a única razão por trás do desempenho negativo da Ethereum. O ether tem caído ainda mais, puxado para baixo por uma dificuldade do projeto de atrair novos desenvolvedores, usuários e investidores devido à competição com outros blockchains.

Desde o segundo semestre de 2024, a rede tem sido associada a uma narrativa de falta de inovação. Além disso, outras redes, com destaque para a Solana, tem atraído mais investidores e usuários ao oferecer taxas menores de transação e uma velocidade maior de processamento.

Com isso, a combinação de problemas externos e internos tem feito o ether cair mais que outras grandes criptomoedas do mercado. Enquanto isso, os responsáveis pela Ethereum buscam reverter essa visão no ecossistema cripto com uma nova atualização da rede.

A expectativa é que o blockchain passe pela atualização Pectra ainda no mês de março. O conjunto de mudanças foi proposto em novembro de 2023 e está em desenvolvimento desde então. Segundo os desenvolvedores, ele deverá se concentrar em aspectos de escalabilidade.

A Pectra introduzirá a chamada abstração de conta no blockchain, o que segundo os desenvolvedores deve permitir uma redução nas taxas para usuários. A Ethereum também pode ganhar mais velocidade e capacidade de processamento. Entretanto, será preciso esperar para ver se a atualização será bem-sucedida e ajudará o projeto a atrair investidores de volta.

