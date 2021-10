Ethereum 2.0: Atualização Altair é implementada com sucesso

A atualização Altair da Ethereum 2.0 implementanda na Beacon Chain teve um lançamento bem-sucedido, com 98,7% dos nós já atualizados.

Na quarta-feira, o desenvolvedor do Ethereum 2.0, Preston Vanloon, postou no Twitter que a atualização do Altair foi “ativada com sucesso”.

A Altair é a primeira atualização da Beacon Chain desde que ela entrou no ar em dezembro de 2020 e é provavelmente a última antes da fusão com a rede principal Ethereum e da mudança para prova de participação (PoS).

A atualização traz um suporte ao software mais suave para o consenso principal, limpa o ledger de incentivo da Beacon, corrige alguns problemas com incentivos dos validadores e intensifica os padrões de penalidades para validadores offline, tudo de acordo com a Proposta de Melhoria Ethereum (EIP) 2982.

Paul Hauner é o desenvolvedor e revisor líder de código da Altair no Lighthouse, uma implementação do Ethereum 2.0:

“Altair introduziu duas mudanças principais. Em primeiro lugar, ele adicionou suporte para clientes [de software] leves, que são nós de poucos recursos que seguem a cadeia com menos recursos e suposições de segurança um pouco mais fracas. Pense em um nó leve em seu telefone ou navegador. Em segundo lugar, aumentou as penalidades por estar offline e por cortar. Essas penalidades foram definidas desde o início, então não penalizamos os usuários que estavam apenas aprendendo o básico. A fusão aumentará ainda mais essas penalidades. Além dessas duas mudanças principais, houve um punhado de eficiência e organização.”

A atualização Altair foi um hard fork, o que significa que qualquer um dos cerca de 250.000 validadores que não atualizaram agora estão offline e verão seu staking diminuir lentamente a uma taxa de cerca de 10% ao ano.

All the nodes needed to upgrade, it was a hard fork (so 250k validators in total, running on an unknown number of nodes). Nobody will lose their 32 ETH but those who are offline now are slowly reducing in balance. If they don't fix it they will cross a threshold and be ejected.

— Jeff Coleman | Jeff.eth (@technocrypto) October 28, 2021

Para se tornarem compatíveis com a atualização Altair, os operadores dos nós precisaram atualizar sua versão do software, um processo que levou apenas cerca de 10 minutos.

Embora o staking tenha caído para 93,3% durante a primeira fase após a atualização, ele aumentou rapidamente para cerca de 95% e desde então aumentou ainda mais para cerca de 98,7%.

“Parece que temos praticamente todos os validadores online e executando a Altair agora. É difícil dizer sobre esses sistemas de preservação de privacidade, mas eu diria que não temos mais do que 1% –2% ainda offline”, disse Hauner.

De acordo com dados da Beacon Chain, isso atinge cerca de 247.400 validadores ativos e 3.000 validadores inativos.

O desenvolvedor do Ethereum 2.0, Jeff Coleman, postou no Twitter: “Se eles não consertarem, eles cruzarão um limite e serão ejetados”.

“Acredito que a expulsão total aconteceria quando caíssem abaixo de 16 ETH, o que levaria muito tempo, pois a rede ainda está sendo finalizada”, disse Coleman.

“O protocolo não vê diferença entre um validador que não foi atualizado e um que está apenas temporariamente offline devido a um problema de energia ou rede. Aqueles que não foram atualizados precisam apenas atualizar e reiniciar seus nós. Eles começarão a validar novamente assim que seu nó alcançar a cadeia do Altair ”, explicou Hauner.

Os desenvolvedores do Ethereum terão um certo alívio, pois a atualização bem-sucedida significa que está a todo vapor para a fusão e o objetivo programado de estar pronto para "encerrar a prova de trabalho para sempre" em fevereiro de 2022.

O desenvolvedor Ben Edgington descreveu a importância da atualização em um post no blog no início deste mês:

“Esta é a nossa única prática na vida real para atualizar a Beacon Chain antes da fusão. Se der errado (talvez porque muitos stakers não atualizaram seus softwares a tempo), então certamente atrasará a data de fusão. ”

“A atualização Altair nos dará uma experiência valiosa para garantir que a fusão corra bem quando estiver pronta para implantação em 2022”, disse Edgington.

“A atualização para prova de participação, conhecida como A Fusão, será a maior atualização da história da Ethereum.”

O Beacon Chain é o primeiro estágio do novo blockchain PoS da Ethereum, que se fundirá com a mainnet atual como parte da implementação do Ethereum 2.0.

O PoS é 99% mais eficiente em termos de energia do que a prova de trabalho, que é o método que os mineradores de Bitcoin (BTC) usam, e depende de stakers e validadores em vez de mineradores.

A atualização final do Ethereum 2.0 está programada para meados de 2022.

