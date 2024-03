Ether pode disparar para US$ 10 mil ainda em 2024, afirma gestora Bitwise

A gestora de ativos Bitwise afirmou nesta segunda-feira, 11, que o ether tem potencial para disparar em 2024, superar recordes anteriores e chegar a um preço de até US$ 10 mil. Atualmente, a criptomoeda da rede Ethereum é cotada na casa dos US$ 4 mil, com uma máxima histórica de US$ 4,8 mil.

A projeção foi compartilhada pelo analista Juan Leon em entrevista ao site CoinDesk. Na visão de Leon, a criptomoeda "pode muito bem disparar para mais de US$ 8 mil, US$ 10 mil neste ano, ou até chegar a preços ainda maiores".

Na visão do analista, "o bitcoin atraiu toda a atenção no mercado com o lançamento de seus ETFs, mas o ether tem ao menos dois catalisadores significativos que ganharão o foco" dos investidores nos próximos meses, ajudando a determinar o futuro do preço da criptomoeda.

O primeiro evento será a realização da atualização Dencun ainda em março. O conjunto de mudanças é aguardado há anos no mercado por ter como foco a redução dos custos de transação na Ethereum, aumentando sua escalabilidade e podendo potencialmente beneficiar redes ligadas ao blockchain.

Leon avaliou que, se for bem-sucedida, a atualização tem potencial para atrair "uma demanda massiva" para o blockchain. "A maior parte do sentimento positivo [em torno do ether] acontecerá semanas e meses após a atualização, à medida que os efeitos forem identificados", ressalta.

Já o outro evento que pode determinar a disparada da criptomoeda é a possível aprovação de ETFs de preço à vista do ativo nos Estados Unidos. Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, está analisando diversos pedidos, incluindo de gestoras como a BlackRock.

Os ETFs são considerados uma opção de investimento em criptomoedas mais atraente para investidores institucionais. Além disso, o bom desempenho dos ETFs de preço à vista de bitcoin lançados neste ano — ligados ao novo recorde de preço do ativo — também animam em investidores quanto ao potencial de valorização para o ether.

A expectativa atual é que a SEC poderá aprovar os ETFs em maio deste ano, o que também poderá resultar em um fluxo de demanda e compras que impulsionariam o preço do ether em 2024.

